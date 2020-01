Informe para saber qué trabajos se harán al Nacional se dará hasta la próxima semana

Gabriel Rubí, ministro de Copeco, brindó detalles este día sobre el estadio Nacional y las reparaciones que se le harán. Él afirmó que la próxima semana una comisión presentará el informe para determinar con exactitud qué trabajos se realizarán en el recinto capitalino.

“Hoy se dio una reunión con el consultorio evaluador del estadio Nacional. Una comisión que se conformó hace unas semanas y hemos venido dándole seguimiento, se harán varias evaluaciones esta semana y ya en la última semana del mes de enero como así se dijo a los clubes se dará el dictamen”.

Y agregó: “El estadio Nacional no se va a demoler bajo ninguna circunstancia, es un proceso de evaluación y ahora hay un factor que se analiza y es que haya un sismo en la Capital. Siempre es un riesgo aunque el estadio no se utilice por el lugar donde se encuentra la instalación”.

Rubí no se explica por qué los clubes están presionando para que se habilite el Nacional, según dijo ya se les había adelantado a los equipos que el estadio se cerraría todo el mes de enero.

“La próxima semana ya tendremos una respuesta para los clubes y que ellos puedan programar. Estamos viendo con extrañez que se habilite ya cuando se les dijo que en el mes de enero no lo podían utilizar. Nosotros sabemos lo que el fútbol representa para la Capital, lo que molesta es que se quiere dejar en duda la honorabilidad de las instituciones que han conformado esta comisión, lo demás no”, siguió contando Rubí.

La molestia de los equipos se basa en que las autoridades afirmaron que en enero se harían trabajos y ahora será hasta febrero, situación que puede tener cerrada la instalación deportiva también en este mes.

“Ya los equipos estaban sabidos que en enero no se podía utilizar el estadio, ahora estamos esperando el informe de la comisión evaluadora para saber si lo podrán utilizar en febrero y los clubes deben de entender que este es un tema que va más allá de lo deportivo”.

A eso agregó Rubí: “El lunes 27 se presentará el informe, no estamos presionados porque se debe hacer una completa evaluación. Lo que quieren ver yo creo es a albañiles trabajando y no es así nomás. De momento es una evaluación y la próxima semana les diremos a los clubes si se puede utilizar de manera total, parcial o si no se puede jugar”.

El ministro de Copeco espera que el estadio Nacional pueda abrir nuevamente sus puertas lo más pronto posible y para elle pretenden hacer los trabajos de remodelación correctos.

“Hay que recordar que el estadio Nacional tiene mucha historia y nuestra responsabilidad es con la seguridad de las personas. Hay que reconocer que la Capital necesita otro estadio en un lugar donde no cause tanto tráfico y donde sea cómodo para todos. Vamos a ver de qué manera dejamos en forma óptima el Nacional. En marzo hay una solicitud para un evento evángelico y no podemos decir cuándo va a estar listo”.