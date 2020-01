'Memo' Bernárdez luego de salir de Platense: "Siento que no me tuvieron paciencia"

Guillermo Bernárdez rompió el silencio luego de su tempranera salida de Platense, apenas transcurrida la jornada 2 del Clausura 2020 de la Liga SalvaVida.

"Me toma por sorpresa, nunca esperé esta situación, máxime por los elementos con que cuenta Platense para este campeonato en el cual yo les había dicho cuan importantes serían los refuerzos... con los que cuentan ahora ellos los han traído, de los que yo pedí no vino ninguno", comenzó lamentando el DT.

Resiente todavía más que "hemos jugados dos partidos y al no ver los resultados lo más fácil es cortar al entrenador". Entre los nombres que pidió a la cúpula selacia destacan el colombiano Juan Bolaños, Michael Osorio, 'Machuca' Ramírez (Marathón), Ovidio Lanza, Elmer Güity (Olimpia), Jairo Róchez (UPNFM) y Esdras Padilla (Victoria).

"Cuando no está bien organizado el equipo, bien complementado con un plan de trabajo conciso esas cosas se dan, unos toman una decisión y otros toman otras, ahí viene la complicación", desveló 'Memo' en torno al desorden administrativo que ocasiona este tipo de eventos.

A su juicio si hubiera "una sola persona tomando el mando" haría que "eso pocas veces vaya a pasar, mientras tanto siempre el equipo va a estar en eso. Platense es el equipo que más técnicos cambia", criticó el ex timonel porteño.

Recuerda que "una de las personas que debe tomar el control, está cerca y es el comodín entre directiva y cuerpo técnico es Edgar Álvarez", quien "por el conocimiento que adquirió en el extranjero" debería asumir el rol referencial en la gestión deportiva.

"Pero él apunta algo a los directivos que confían en él que es la juventud, y yo estoy de acuerdo en esa parte de apostarle a los jóvenes pero le dije siempre que era acompañado con jugadores de experiencia", rememoró con desazón por el triste final de su etapa al mando.

A la dirigencia escuala le manda un mensaje: "Debe haber una estructura bien sólida y clara, mientras eso no se arregle van a tener siempre ese problema; yo les dije a ellos en una reunión, en la que me estaban acusando por los resultados, y estaba bien, que me dijeran un solo refuerzo de los que les pedí a ver si me lo trajeron... vamos a comparar a Real España, por dar un ejemplo, el técnico (Ramiro Martínez) dijo: 'quiero estos refuerzos', entonces la directiva le trajo lo que él quería y le exige resultados".

Platense fue goleado por Real de Minas por la jornada 2 y esto desencadenó en el despido de Guillermo Bernárdez de su banquillo.

CON PURA JUVENTUD ES DIFÍCIL

"Marcos Martínez y (Anthony) Cervantes yo creo que no han llegado ni a 20 partidos consecutivos y son los centrales de Platense; en el mediocmapo el que tiene más partidos es Joshua Nieto, los demás no han llegado ni a 10 partidos. Era una losa pesada sin jugadores de experiencia", cuestionó Bernárdez.

'Memo' confiesa a DIEZ que "nunca esperé eso de esa manera, pues muchas ocasiones que han pedido mis servicios he tratado de ayudarles, pensé que iba a tener el respaldo total de ellos pero no lo tuve en el sentido que no me dieron los refuerzos que pedí".

"No sé a quién van a dejar, sería especular, pero al que llegue le deseo éxito, no soy mala leche; lo que más queremos es que el equipo salga adelante y no se involucre en situaciones de descenso", analizó Guillermo al ser cuestionado sobre si quien fungía como su asistente, Nicolás Suazo, tomaría al club.

"Siento que no me tuvieron paciencia, pero más que eso no traerme los refuerzos que había pedido, no me sentí respaldado en esa parte", reiteró el estratega nacional como el principal causal de su adiós en las primeras de cambio del torneo Clausura 2020.

Remató garantizando que "no me voy con resentimiento porque no soy persona de resentimientos, soy de principios y creo en Dios, mejores cosas van a venir... A la institución no le deseo cosas malas, le deseo lo mejor porque hay gente en el Puerto que le tiene amor y los directivos, aunque algunos ocupados, le tienen amor al equipo".