Reggi responde a Juan Carlos Suazo: "Son oficinistas que nunca han pateado una pelota"

No se guarda nada y fiel a su estilo, responde sin mucho aspaviento. Gustavo Reggi, asistente técnico del Olimpia, respondió al presidente financiero del Motagua Juan Carlos Suazo, quien pidió al menos 10 juegos de suspensión para Pedro Troglio luego de su expulsión el fin de semana pasado ante Real España.

El acompañante de Troglio, habló de la final de Copa Premier ante Real España y también, en la misma rueda de prensa, rememoró su expulsión justamente frente a los catedráticos, pero en el juego de Liga Nacional.

Aseguró que para él, Saíd Martínez, mantiene una persecución contra él y Pedro Troglio, ambos argentinos.

Gustavo Reggi en conferencia de prensa:

Sobre la final ante Real España: "Preparando y ultimando detalles para el partido ante Real España. Un partido lindo, importante, es una final, y preparándonos para eso, uno quería jugar más cerca de nuestra gente pero tocará ir de nuevo a San Pedro Sula, y ni modo, hay que ir y jugarlo".



El juego del sábado: "Son cosas que pasan en un partido, no es la primera ni creo que sea la última vez porque uno el partido lo vive minuto a minuto, eso ya quedó atrás y ahora pensamos en lo que viene".

Gustavo Reggi cuando era expulsado por Saíd Martínez.

Su expulsión: "Uno protesta las jugadas, la mía fue una de Bengtson que roba tranquilamente la pelota, es más, se ve en la repetición que el árbitro deja seguir y cobra la falta cuando un jugador del Real España está caído y Bengtson iba para el arco, no entiendo la expulsión porque vino a sacarme la roja directa, después fue que sí le dije lo que le dije pero después de la expulsión, en el informe pone que me expulsa por la palabra que le dije y no fue así, eso fue después de la roja, pero son cosas que no se entienden, a veces el árbitro se equivoca porque es un ser humano dentro de la cancha".



Le da vuelta a la hoja: "No sé cómo es el tema de las leyes acá, uno reacciona por una falta como lo hacen todos, después lo que le digo viene después de la roja, no entiendo la roja directa porque viene desde la cancha a expulsarme a mí, pero ya está, hay que pensar en lo que viene y lo más pronto que tenemos es la final del miércoles y tratar de ganar esa copa para nuestra gente".



Atiza contra Juan Carlos Suazo: "Esto es algo también que como hablan de leyes, todos se meten en todos lados, nosotros nunca nos metimos cuando ha pasado algo en otro equipo, pero tampoco voy a ahondar en algo que dicen terceros que son oficinistas y que nunca han pateado una pelota de futbol, tranquilamente no le doy importancia".





Su eventual castigo: "No tengo problemas si me dan 10, 15 o 20 si hago algo inadecuado. Te digo, me expulsó, directamente vino a sacarme la roja y después le dije lo que le dije pero luego de la roja, se ve en el video claro; yo Gustavo Reggi creo que sí (hay persecución de Saíd Martínez contra él)".



Vislumbra la final: "Lo tomamos de la misma manera, como siempre, corrigiendo errores y fortaleciendo las virtudes, veremos hoy cómo llegan, cómo están, faltan más de 24 horas para el partido; los expulsados no sabemos si jugarán, Pedro Troglio lo sabrá".

Querían jugar en el Nacional: "Nosotros jugando una final obviamente queremos hacerlo en nuestra casa con nuestra gente, es normal que se busque estar con su gente, se siente más cómodo y no viajar tanto, somos locales, y viajamos cuatro o cinco horas entonces es un desgaste para los jugadores, no existió la posibilidad de jugar más cerca".

¿Se sienten cómodos aún en el Olímpico?: "Sí, obvio, le preguntas a los jugadores y se sienten cómodos, es un estadio lindo con una buena grama, en comparación a otras canchas, sí nos gustaría jugar en nuestra cancha porque así no viajamos tanto, repito, es cansancio físico para un plantel viajar tantas veces seguidas, tuvimos una semana donde te cuesta organizar entrenamientos porque hay jugadores se quedan acá en Tegucigalpa".

¿Miedo al Real España?: "No sé si miedo sea la palabra justa, miedo tiene que tener otras situaciones en la vida, esto un partido de fútbol donde ganás, perdés o empatás, a nosotros el año pasado en el Olímpico nos fue bien, en esta vuelta empatamos uno y perdimos otro, pero eso no puede decir que es miedo, sí estábamos peleando para jugar en nuestro estadio, a ver si de una vez por todas lo pueden arreglar, no hemos disfrutado nuestra casa".