Ever Alvarado, capitán de Olimpia: "El relajo que armó Said... él lo empezó y lo terminó"

Ever Alvarado es un jugador de pocas palabras que esta vez, consultado por el árbitro Said Martínez, decidió soltarse y decir lo que pensaba del trabajo que hizo en el duelo de la jornada 2 del torneo Clausura 2020 que perdieron con Real España (2-1).

"Pasó lo que tenía que pasar, el relajo que armó Said, él lo empezó y él lo terminó; las declaraciones que dieron es cierto, yo lo dije, no lo voy a ocultar... caliente uno dice lo que sea, ya pasó eso", comenzó diciendo Ever en rueda de prensa previo a la final de vuelta de Copa Premier este miércoles.

Sin embargo apunta que "estamos mentalizados en el partido de mañana, Said ya hizo su relajo y nosotros que, aparte de que el primer tiempo lo regalamos, a pensar en el partido de mañana que es una final", soltó.

Reconoce su error y es muy autocrítico: "Al final obviamente te van a castigar, uno es el que pierde, a Said mañana lo ponen a pitar y a mi me castigan dos o tres fechas; no sé si la tiene con nosotros, en polémica no quiero entrar, pero si arruinó el partido y él bien lo sabe...".

Alvarado estima que el 'tocapitos', gafete FIFA catracho, "pitó injustamente... la expulsión de Carlitos (Pineda), tiene que echar a (Jorge) Claros antes, si va a pitar que no nos ayude pero que no nos perjudique", cuestionó sin pelos en la lengua.

El 'capi' del albo analizó algunas acciones polémicas del encuentro liguero y al ser consultado sobre si Martínez era 'enemigo' del Olimpia fue contundente: "No sé, no puedo opinar, hay que preguntárselo a él, yo opino del partido, lo que ustedes vieron, de lo demás no opino; lo pecho (empujó) un poquito, pero de esas pasan miles en los partidos, ya había hecho dos; a (Getsel) Montes lo había pechado (empujado) en una, pónganle que es penal, pero el relajo que se armó solo él sabrá".

Entiende que no pasan un mal momento y es entendible por el tiempo que estuvieron sin jugar: "Viene empezando esto, tuvimos 10 días de vacaciones, el relajo en El Salvador... pasa por agarrar un poco de ritmo".

Afirma que ya discutieron la situación y están para mejorar: "Ya hablamos, el profesor habló con nosotros, no hicimos lo de nosotros, aparte de lo de Said y estamos claros; vamos con otra mentalidad, a a tratar de levantar esa copa y primero Dios la vamos a levantar", advirtió.

El clásico Real España-Olimpia estuvo muy caliente y los jugadores albos salieron inconformes con Said Martínez, especialmente el capitán Ever Alvarado.

VE EL PARTIDO DE ESTE MIÉRCOLES COMO UNA REVANCHA

Tiene en la mirilla a Real España, rival al cual podrá encarar debido a que su expulsión solo le prohibirá estar en Liga SalvaVida. "Tiene revancha rápido" el fútbol, resalta, por lo que "tenemos otra el día de mañana, es lo bueno".

No menosprecia la obtención de este certamen invitacional ya que "para todos significa mucho, sea la copa que sea Olimpia tiene que ganarla, eso siempre se recalca aquí; obviamente sabemos que tenemos un buen rival enfrente que hay que respetarlo", dijo en alusión a la Máquina.

Acepta que han dejado de hacer "lo que veníamos haciendo el torneo pasado, manejo de balón... en el primer tiempo contra Real España no podíamos ni dar tres pases, tenemos jugadores para eso y no estar tirando la pelota".

En cuanto a perder la calma expresa que "es difícil contenerse cuando uno se pone caliente...hasta después uno reacciona, pero cuando uno está dentro de la cancha es difícil".

Estar jugando lejos del estadio Nacional "en lo psicológico afecta un poco", según Ever Alvarado, aunque "no voy a decir que por eso perdemos, pero estar viajando, venimos, vamos y estar dejando a la familia afecta un poco... pero, ¿qué vamos a hacer? Si toca, toca, no nos habilitaron el estadio, la cancha de nosotros", lamentó.

Cree que sí afecta jugar fuera del coloso capitalino y se limitó a repreguntar a los periodistas presentes: "Pregunto: ¿Si viniera Real España al Nacional cómo lo mirarían? Pienso que estamos dando ventaja, pero qué vamos a hacer... ya sabemos lo que significan Olimpia y Motagua en el Nacional, Marathón en el Yankel. No es por eso que perdemos los partidos, pero estamos con nuestra gente y nuestro clima, allá una humedad horrible".