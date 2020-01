Maylor Núñez a Real España: "No le tenemos miedo, no es el Barcelona"

Maylor Núñez, lateral derecho del Olimpia calienta el clásico de este miércoles contra Real España por la final de la Copa Premier Centroamericano y atiza que no tienen miedo porque no es al Barcelona al que van a enfrentar.

El jugador que ha sido titular en los albos dice que las finales se ganan. "Ese partido es pasado (el que perdieron 2-1 el sábado), quedó en el olvido, estamos pensando en lo de mañana para darlo todo. Hemos hablado de trabajo dentro de la cancha, tomar las mejores decisiones y meter los goles”.

Leer. ASÍ AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL OLIMPIA

Las finales son para los merengues una obligación de ganarlas y toman este partido como tal por lo que esperan estar a la altura. "Para este equipo, en Olimpia hay que ganar todo. En el fútbol hay revanchas y esperamos hacer las cosas bien y traer el triunfo. Tenemos que mantener la pelota y mandar centros para los compañeros”.

El exMotagua sabe que la máquina ahora es diferente con los refuerzos y nuevo entrenador, pero no tienen miedo. "Peligroso no es Real España, es un buen equipo que corre, mete pero no creo que sea peligroso, es un equipo normal como todos”.

¿No se le tiene miedo a Real España? Le consultamos a Maylor quien de inmediato afirmó: “Para nada, no le tenemos miedo, no es el Barcelona.Ningún equipo nos mete miedo; igual el Barca, son humanos igual a nosotros”, dijo el olimpista.

Lo que sí respeta de los aurinegros es que ya no son el equipo aquel predecible del torneo pasado que lo doblegaban de entrada. "Real España está mejor que en el torneo pasado, ahora corre, mete presión y eso es lo que no hacía anteriormente, así que no tenemos miedo, ni ellos tampoco, o sea que el partido estará fuerte mañana”.