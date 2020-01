Wesly Decas, feliz de llegar a Motagua y promete convencer al técnico Diego Vázquez

Wesly Decas llega a Motagua para llenar el puesto que dejó Denil Maldonado quien fue fichado por el Pachuca de México. El defensor zurdo nunca ha jugado en Liga Nacional, su experiencia ha sido en el extranjero y llega motivado al nido.

“Vengo con esa mentalidad, a competir, a ganarme un puesto. Sabemos que este es un gran equipo en Honduras y es la primera vez que estoy aquí”, dice el zaguero tomando en cuenta que antes solamente hizo pretemporada pero no se quedó.

Decas ha sido seleccionado Sub-17 y Sub-20 con Honduras, dos veces mundialista. También estuvo jugando en el extranjero en el Nacional de Madeira de Portugal, Juárez de la segunda de México y el Atlanta United II de la USL de Estados Unidos.

“Me motivó venirme porque quería jugar en mi país, quería conocer nuestro fútbol porque yo no he jugado en primera aquí, es la primera vez que estoy”, explica el exjugador de la Academia Pumas de San Pedro Sula.

Y sigue: “Es un privilegio poder jugar en el Motagua, todo joven sueña con jugar en un equipo grande, estar peleando títulos, haciendo historia. Es un honor que siempre ha contado conmigo Diego Vázquez y que me tome en cuenta, me ha dicho que trabaje fuerte para ganarme un puesto”.

La mentalidad de Decas es ser titular: “Mi idea es esa, entrenar fuerte. Físicamente estoy bien, estuve corriendo con la Academia Pumas y vengo a dar mi esfuerzo”.

Decas ha firmado contrato con Motagua por un año y la idea es buscar un puesto en la Selección Sub-23 de Honduras que en marzo estará disputando el Preolímpico de Concacaf buscando el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Primeramente Dios que me llamen y estar en esa lista. Quiero hacer buenos compañeros en Motagua, apoyarlos y que me apoyen. Ganar todos los partidos porque eso es lo que busca siempre. Vengo a entregar mi esfuerzo y le agradezco a Dios, a mi familia y a mi agente que él me tiene aquí”, dijo.