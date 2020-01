El árbitro Saíd Martínez aclara que no tiene persecución contra Pedro Troglio

El silbante hondureño Saíd Martínez quien estuvo en el centro de la polémica el pasado fin de semana y fue acusado por el entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, de tener algo en contra de los argentinos; hoy salió al paso y revela lo que verdaderamente pasó en el campo y no se miró en la televisión.

Martínez cuenta lo que le dijeron muchos jugadores y lo retaron a que los expulsara. Además les manda un mensaje claro a los entrenadores que siempre protestan las decisiones y el castigo que les viene. Cuenta que muchos creen que es capitalino y tiene simpatía por alguno de los dos clubes… ¿Con cuál simpatiza?

Dice Pedro Troglio que seguramente le caen mal los argentinos…

“Si me cayeran mal los argentinos no apoyara a otros equipos a nivel mundial que tienen buenos jugadores argentinos. El profesor Troglio fue un gran jugador. No hay persecución contra nadie, creo que falta es un poco de orientación educativa arbitral y nos ponemos a hablar sin saber y este es un mensaje para que las personas queden clara”.

¿No hay persecución entonces?

En el punto cinco de las expulsiones es claro y dice: Entrar al terreno de juego a desaprobar el trabajo de un árbitro es tarjeta roja y eso fue lo que se le aplicó al profesor Troglio y no hay ningún tipo de persecución”.

¿Hubo palabras groseras?

Las que él mencionó fueron las que dijo; no se le castiga por las palabras sino por lo que hizo de haber ingresado a enfrentarme y esa es una expulsión. Lo que pasa es que no se educan y no puedo hacer nada más que educar.

¿Siente que hay que capacitar a los técnicos?

Yo creo que el que no es autodidacta no funciona en ninguna de sus facetas, uno tiene que buscar como informarse, si está jugando, dirigiendo, narrando fútbol, analizando, tiene que orientarse porque si no lo está haciendo empírico; el fútbol no es empírico y tenemos que actualizarnos, yo me seguiré profesionalizando con los árbitros élites de Concacaf y lo seguiré haciendo con mis 158 partidos de Liga Nacional.

¿Por qué cree que los equipos siempre que empatan o pierden culpan a los árbitros?

Yo solo los puedo adoptar a algo; no juzgue a un árbitro por una decisión adoptada. En el arbitraje se juzgan 80 decisiones que tomar, por allí vamos, no lo juzguemos por dos; y para muestra un botón, un futbolista se falla cinco acciones frente al marco y hace el gol del triunfo lo felicitás; eso no es justo, porque si el árbitro se falla en cinco penales y pita uno bueno, debe ser lo mismo. Estamos pidiendo perfección de juego en un fútbol imperfecto.

¿Viste el partido te autoanalizaste en qué fallaste?

Yo miro todos mis partidos y tengo la posibilidad de poderlos ver sin narración y poder interpretar muchas cosas que mejorar, pero hay muchos aciertos, pero esto es mejora continua. Saíd Martínez no termina acá, tendré mi propio análisis y ahora estoy concentrado en mi preparación élite y luego las pruebas físicas, pero estoy contento con eso.

¿Sientes que te faltó al no expulsar a Jorge Claros?

Es otra situación y no puedo hablar de detalles específicos pero sí te puedo decir que quien provoca la situación es Jonathan Paz. La gente cree que es por Claros, pero fue Jonathan Paz quien derriba al futbolista Jorge Claros y el Claros se para, Paz da la espalda y aquí cada quien mira lo que quiere ver. Es imposible ver todo lo que vemos los árbitros, pero todos tenemos que mejorar.

El árbitro Saíd Martínez cuando salía al campo para pitar el juego Real España vs Olimpia

¿Cómo cataloga el partido Real España vs Olimpia?

Fue un partido duro, por los mismos jugadores, no yo les dije a los futbolistas que se fueran a pelear, ellos mismos degeneran el espectáculo. A mí solo me corresponde actuar. No pudo cerrar los ojos ni taparme los oídos. Yo solo tengo que aplicar el reglamento. No me explico como un jugador entra a la cancha con la intención de agredir a otro y después salen dándose la mano y si me toca seguir viendo eso, yo voy a seguir actuando.

¿Por qué expulsas a Carlos Pineda de Olimpia?

Es una gran pregunta porque lo que aparece en la televisión no es lo que pasó. Lo que pasó fue un cuerpo contra cuerpo pero después hay un cabezazo contra el rostro del colega, pero eso no lo quieren ver. ¿Dime si te dan un cabezazo al rostro y te parten la boca, qué quieres que haga el árbitro? No fue una expulsión, fue una amarilla que le saqué porque ya había sido amonestado, pero fue un cabezazo al rostro y cuando los jugadores de Olimpia miran sangrando al rival, allí cambiaron de opinión.

¿Por qué todos estos clásicos son así de polémicos?

Es parte del arbitraje. A nosotros nos hacen más fuertes, yo estoy tranquilo. Esperando lo que se venga.

¿Sigues manteniendo que no hay persecución en el arbitraje contra ninguna persona?

Esto del fútbol se da para interpretaciones. Nosotros no somos jueces, ni sesgo ni compadrazgo con nadie, solo tenemos que aplicar el reglamento.

¿Jugadores de Olimpia manifestaron que usted quería ser protagonista; qué le dice eso?

Yo no fui a pegarle a otro jugador, así que no me pongan el clavo a mí.

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, se metió a la cancha para desafiar al árbitro Saíd Martínez. Fotos DIEZ

¿Te insultaron a vos como el caso del profesor Gustavo Regis que insertaste en el acta?

Regis salió de su propio banco a proferir las palabras que aparecen en el informe arbitral. Yo no puedo venir a inventar, miren la toma cuando sale; yo no lo escuché, fue mi cuarto árbitro que me lo reporta y por eso tuve que expulsarlo.

¿En sus años de árbitro este ha sido en el que más hiciste uso del reglamento?

No. Hace nueve años en un partido de Liga Mayor me tocó expulsar a varios jugadores quedando ocho y nueve jugadores, pero esto es arbitraje. Si tengo que cambiar, lo reconozco pero es arbitraje, hay cosas que deben mantenerse.

¿El tema de los insultos es lo que más se está castigando porque ahora el reglamento es diferente?

Yo te puedo decir algo; a mí me enseñaron a ser muy respetuoso y formal. Si tú me vienes a insultar no te voy a responder con un insulto, la regla dice que te tengo que expulsar si quiebras el reglamento. Algunos jugadores me retaron en el partido que los expulsara pero yo estoy psicológicamente bien, metido en el partido y no los expulsé, pero eso no lo escucha ni lo ve la gente.

¿Fueron jugadores que te provocaron durante el partido?

Claro, son jugadores que hacen esas provocaciones, pero no voy a caer en eso. Son clásicos y esto es arbitraje y uno tiene que estar preparado para este tipo de cosas. Ahora, si al final del partido te vienen encima, ya es otra situación.

¿Dejás claro que contra Pedro Troglio no tienes nada en contra?

Él lo sabe, está claro. Al final me fue a buscar para pedirme disculpas. Desde el partido de Danlí aclaramos las situaciones y que él entienda que no se fue expulsado por lo que dijo, se fue con roja por lo que hizo y dice el reglamento que explica que si un técnico llega a desaprobar es tarjeta roja; yo allí no puedo hacer nada. Cualquier entrenador que entre a reclamar ya sea al final o en el entretiempo va ser expulsado, no soy yo, lo dice la regla.

¿Dejas claro que no tienes nada contra ningún equipo?

Es que hoy se falla contra un equipo, luego otro, esto es arbitraje. Primeramente no soy capitalino para que identifiquen con un equipo; segundo yo vengo de Tocoa, Colón en donde me crié en el fútbol de barrio. Aquí nadie te va a defender y no voy a estar defendiendo la camisa de ningún equipo, todos me dan la misma importancia y todos requieren la misma concentración.

¿Dormiste tranquilo después del trabajo del sábado?

Es que estoy tranquilo, estoy con la frente en alto y si no estuviera así, no hubiese sacado las dos tarjetas rojas.