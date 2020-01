Ramiro Martínez sobre Olimpia: "¿Por qué no le van a aceptar otra derrota si viene de ser supercampeón?

El entrenador de Real España, el uruguayo Ramiro Martínez, se manifestó comprensivo con el deseo de Olimpia de trasladar la final de vuelta de la Copa Premier Centroamericana a una sede más cerca a Tegucigalpa, aunque al final esto no surtió efecto.

Ramirón indicó que la contienda de este miércoles en el Olímpico (7:00 pm) "para mí, para todos los jugadores y aficionados del club es un partido muy importante ante un rival de prestigio".

Aseguró que aún no tiene confirmado el esquema con que jugará ante el campeón hondureño: "Lo vamos a definir en el correr de los entrenamientos y seguramente mañana tendremos una certeza".

"Siempre se piensa en ganar y para poder hacerlo hay que defender bien en tu arco y hacer un gol en el arco de enfrente", indicó el timonel charrúa para justificar la sorpresa táctica que le dio a Pedro Troglio en los primeros dos juegos de esta triple cartelera.

El DT califica como "un duelo interesante" el que define al primer monarca del certamen internacional y cree que en los agarrones entre sus defensas y los arietes olimpistas "están las claves de los partidos, la delantera tiene muchísimas virtudes y tenemos que estar preparados y capacitados para poderlos contrarrestar".

Avisa que "ganar es una de las posibilidades que tiene el fútbol, no hay que dramatizar" o calificar de fracaso ante una hipotética caída en el choque por la corona, pero "siempre pensamos en ganar"

Garantiza que jamás dudó de sus pupilos y el escepticismo lo deja para la opinión pública: "Las opiniones que cambian son de otras personas, las nuestras no... que el rival un día te supere no quiere decir que tu equipo es un desastre, lo mismo cuando ganás, no hay certeza que ganás el próximo domingo".

ENTIENDE ACTITUD DE OLIMPIA RESPECTO A LA SEDE

"No creo que sea por eso (temor) que Olimpia haya querido cambiar el estadio, es una realidad que están haciendo viajes y se están quedando en San Pedro Sula; eso desgasta y perturba, el cansancio de los mismos movimientos (viajes) repercute".

No piensa en penales, advierte: "Vamos a intentar terminarlo en los 90, terminar de ganarlo es nuestra premisa", por lo que "hay que buscar ganarlo".

Prosiguió diciendo que "en cuanto a los penales tengo, más que una sensación, una forma de pensar... es irreproducible al momento de una definición en un entrenamiento...".

"El entrenamiento pasa a ser algo secundario, le da precisión y técnica a los jugadores, las repeticiones ayudan, pero el arquero mira y conoce", razón por la cual estima que practicarlo nada determina al final.

Ramiro comenta que los viajes "no creo que sea para ellos una mella en la parte física porque es equipo un profesional y están bien preparados en lo físico; sí es un desgaste porque no pueden estar con su familia y les priva de tener descanso. Eso les está pasando hoy y seguro esa es una de las razones por las que querían cambiar el partido", reconoce.

Anticipa que los leones vendrán con todo, pero no tienen porque sentirse presionados por su afición: "¿Por qué no le van a aceptar otra derrota si viene de ser supercampeón? Tiene derecho a perder como cualquier otro equipo, si no le aceptan una derrota volveremos a caer en lo mismo y no estamos analizando el fútbol como las tres cosas que pueden pasar (empate, gane o derrota) ".

Remató su comparecencia de prensa previo a la final de Copa Premier expresando, convencido, que" Olimpia va a salir con todo, ¿alguien tiene alguna duda de que va a querer ganar esa final y va a querer pasarnos por arriba? De eso no puede tener nadie una sola duda".