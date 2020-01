John Paul Suazo sobre Marathón: "Me gustaría volver porque fue mi casa"

El defensor del Olimpia, John Paul Suazo vive días de incertidumbre en cuanto su futuro futbolístico de cara al Torneo Clausura 2020 tras la decisión del director técnico, Pedro Troglio de no contar con sus servicios.

Hasta el momento han pasado dos jornadas del campeonato y Paul no ha aparecido en las alineaciones, tampoco ha tenido luz verde para que pueda cambiar de club puesto que está "esperando que Olimpia me diga realmente cuál será mi situación, si me van a prestar o en qué quedaré".

Sobre la situación con Troglio, Suazo manifestó que no hablaron con él y que se enteró por medio de la prensa deportiva.

"No hablé con él directamente, pero me enteré que no contaba conmigo. Por ahora sigo entrenando por aparte", soltó.



Suazo en uno de sus encuentros con el Marathón

Ante ello ha sido claro en su deseo de volver a Marathón, en donde mostró su mejor nivel.

"Me gustaría volver porque fue mi casa, allí comencé a jugar, pero también hay posibilidades de ir a otro lado, siempre en la Liga Nacional. He platicado con alguna gente para ver cómo está la situación, pero no hay nada concreto", reveló.

En lo demás admite que hay tenido pláticas con otros clubes, pero que "sigo a la espera de Olimpia, quienes me han dicho que me avisarían, pero no me han dicho nada".

Fuera de ello Paul se mantiene trabajando al margen de la primera plantilla y manifiesta sentirse bien. Además, cree que no tiene las puertas cerradas en el club merengue.

"Yo estoy tranquilo, sé que tengo capacidad, quizá ellos tienen sus opciones, pero sigo trabajando para que me vaya bien en donde esté. Creo que después de mi lesión no volvieron a confiar en mí, pero sé que me siento bien, he disfrutado volver a jugar. Espero volver a ser el de antes o mejor. Creo que es únicamente con él (Pedro Troglio), no veo las puertas cerradas en el Olimpia, pero quizá sí o no, pero no me dicen nada", cerró.

Sus números

Antes de irse a préstamo a Upnfm, Paul disputó 12 juegos con los merengues, siendo 9 de ellos como titular. Con los Lobos alcanzó puestos de pentagonal.