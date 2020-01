Henry Figueroa sí puede jugar con Marathón ya que no hay sentencia en su contra

Mientras no exista una sentencia en su contra de parte de la Comisión Nacional de Antidopaje de Costa Rica, Henry Figueroa mantiene la presunción de inocencia y puede optar a trabajar en el club que requiera sus servicios, en este caso con Marathón que anunció su fichaje el lunes de forma sorpresiva.

DIEZ ha conocido que el futbolista puede jugar con los esmeraldas en este Torneo Clausura 2020 mientras en suelo tico se investigue su caso, este proceso podría tardar entre tres o cuatro meses hasta conocer una resolución, mientras tanto.

Juan Carlos Baldizón, presidente de la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica (CONAD), en entrevista con DIEZ reveló que ya tienen en sus manos el caso, pero lleva un estudio minucioso donde se debe llevar un procedimiento de acuerdo a las a normas que exige la Agencia Mundial Antidopaje.

“Nosotros apenas estamos recibiendo información. Entonces, el principio de inocencia y el derecho al trabajo del futbolista lo ampara porque no hay ninguna disposición que la Comisión Nacional Antidopaje haya tomado en relación con el derecho al trabajo de él. Esto es a nivel antidopaje, no hay medida cautelar para referirse a ese tema”, explicó Baldizón a DIEZ.

Henry Figueroa evadió la prueba doping el 8 de diciembre pasado cuando vestía la camisa de la Liga Deportiva Alajuelense al salir sorteado, pero que no la realizó debido a que en ese momento recibió una llamada de Honduras donde le informaban la supuesta muerte de su madre, luego aclaró que era su abuela la fallecida y finalmente en entrevista a DIEZ confesó que se trató de un mal entendido y que no murió nadie.

Esta situación llevó a la Comisión Disciplinaria de la Federación de Fútbol de Costa Rica a declarar como positiva su prueba ya que de acuerdo al reglamento de la FIFA en tema de dopaje, Henry Figueroa manipuló la información para evadir la prueba.

SU NUEVO EQUIPO

El Marathón le abrió la puerta y este lunes 20 de enero lo anunció como fichaje. Ahora se espera que la Federación de Honduras solicite a la Federación de Costa Rica el pase internacional del futbolista para vestir la camisa verdolaga. Por ahora nada le impide trabajar ya que lo ampara el derecho de inocencia.

“En este momento la investigación apenas inicia. Todo atleta que esté sujeto a investigación de normas antidopaje lo ampara el principio de inocencia. Mientras tanto no tengamos elementos de juicio para una acusación que no sabemos si va a formular o no, dependiendo de las pruebas que nos aporte la Federación y la Comisión de Disciplina, no hay ningún impedimento de que trabaje”, afirmó Baldizón.

ENTRE 3 Y 4 MESES PARA LA RESOLUCIÓN



Henry Figueroa iniciará a entrenar con Marathón el miércoles tras superar un hecho lamentable que vivió en diciembre pasado donde vivió un atentado en Tegucigalpa, está a la espera de su transfer para regresar al lugar donde se siente feliz, el terreno de las acciones vestido con los colores verdolagas.

“Este proceso depende de los elementos de prueba que se aporten; si hay que investigar, entrevistar a determinadas personas de apoyo, por supuesto al futbolista ya que es el primer actor que la Comisión incorpora al procedimiento y vamos a escuchar al deportista en cuanto a los hechos. No sabemos cuántos medios de prueba hay allí, testimonios y si hay que ampliar algún informe; todo es relativo. Cada proceso es independiente y no puedo darle una fecha”

Y agrega: “Lo que nosotros hacemos en procedimientos normales es que este proceso puede tomar tres o cuatro meses más o menos; digamos en el caso que pase al Tribunal Nacional Antidopaje de Costa Rica que es el órgano que resuelve en este caso; nosotros como Comisión solo somos órgano acusador, investigador y formulamos las acusaciones contra los deportistas por una infracción”, afirmó.

Figueroa estará esperando la sentencia del Tribunal Nacional Antidopaje de Costa Rica una vez que se tengan todas las pruebas, el resultado puede ser un severo castigo que sería una suspensión de entre dos y cuatro años, o de lo contrario, su proceso puede quedar archivado y sellado si no hay indicios de culpabilidad.