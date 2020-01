Henry Figueroa fue presentado en Marathón y se reporta listo: "Hay buenas noticias"

Con su humildad característica y un nuevo brillo en sus ojos, como anticipando que espera vivir una nueva etapa en su vida, fue presentado en Marathón el zaguero central Henry Figueroa.

"Nada más contento, alegre, con bastante emoción y darle gracias a Dios por esta oportunidad de estar en un club tan grande como Marathón", fue la frase inicial con que inauguró su nueva etapa como verdolaga el defensor central coloneño.

Deja de manifiesto que "venimos a lograr cosas importantes y a ponernos a las órdenes del profe", añadiendo a su vez que lo que más le sedujo del Monstruo, pese a tener otros ofrecimientos, fue que los directivos "me dieron el amor y cariño".

"Estoy acá para lograr cosas importantes, sabiendo que Marathón es un club muy grande, igual a los demás; vengo a marcar algo a este club y marcharme a Europa con esa actitud", estableció en su puesta de larga en el Verde con la mira en el torneo Clausura 2020.

Figueroa está retornando un año después a la Liga SalvaVida, aunque lo hará con otra camisola y no la de Motagua, el club en el cual se formó.

Explicó que su situación legal está controlado por su asesor: "Esas cosas se están manejando de la mejor manera, mi asesor legal sabe cómo se está manejando todo ahorita, en los próximos días se podrán poner en contacto con él para saber cómo va el tema".

Su físico está en perfectas condiciones porque "he estado entrenando aparte, en el gimnasio, manteniéndome físicamente solo", por lo que "depende del profe y ahí me van a ver jugando".

"En cuanto a su disponibilidad de jugar con el conjunto sampedrano, pues desde Costa Rica buscan que sea sancionado por entre ocho meses y dos años, el también seleccionado hondureño solo dijo que "hay buenas noticias".

Henry Figueroa viajó con el equipo esmeralda a San Manuel, Cortés para un amistoso con Lone FC de la Liga de Ascenso.

SOBRE MOTAGUA Y ALAJUELENSE...

"Es un club al que le debo bastante cariño y amo, ahí crecí y me formé, nada más desearles éxito... estoy en otra institución, me debo a Marathón", lanzó cuestionado en torno a si el Ciclón buscó repatriarlo en medio de esta problemática que le aqueja.

Repreguntado al respecto, reiteró que "ahora me debo a Marathón, lo demás no cabe, voy a trabajar de la mejor manera para acoplarme a los compañeros" y buscar un puesto en el onceno esmeralda.

Figueroa posó con la camisola del Monstruo y se reporta listo por si Héctor Vargas decide utilziarlo. "Hay buenas noticias" en torno a su situación legal, asegura.

Deja en claro que no le preocupa lo que se diga de él en Costa Rica, pues "nadie sabe cómo está el tema, se ha hablado mucho y de más... mi asesor legal se va a a encargar de dar el dictamen de lo que se está recurriendo y ahí se van a dar cuenta cómo va todo".

Garantiza sentirse "bastante tranquilo y alegre, es un oportunidad que Dios me está dando, conozco mis condiciones que son elevadas, Dios nos dio un talento para jugar al fútbol y vamos a aprovecharlo", expresó.

A los 'Manudos', que fueron su casa durantes 12 meses, les manda un mensaje: "Mucho agradecimiento a la junta directiva de Alajuelense que se portaron conmigo a la altura, con el tiempo se van a dar cuenta cómo marcha el tema", indicó sobre ello.

Remato su comparecencia, con más preguntas que certezas porque su expediente sigue abierto en suelo tico, indicando que no siente "ningún rencor, estuve mucho tiempo en Alajuela y jugué 44 partidos ahí; en cualquier momento puedo llegar, no me han cerrado las puertas en ningún lado" pese a todo.