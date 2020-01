Diego Vázquez tras castigos de la Comisión: ''Voy a venir con una cinta para poder hablar''

Diego Vázquez, entrenador de Motagua, se refirió al partido del próximo sábado contra Marathón en Danlí y no dejó pasar la oportunidad para pedir una explicación sobre el duelo que podrá disputar UPNFM ante Olimpia en Choluteca. Además habló de los castigos de la Comisión de Disciplina.

Sobre el conjunto esmeralda, el argentino aseguró que los ''respetamos, es un equipo grande y esperamos hacer un buen partido; hemos estado ganando la posesión, haciendo goles, teniendo llegadas y ojalá sigamos manteniendo ese ritmo, y si es posivitos es mejor''.

Diego fue consultado por el choque de Olimpia contra Lobos en Choluteca y espera una explicación.

''La verdad es que estoy sorprendido por unos temas, yo quisiera preguntar, con mucho respeto, qué cambió ahora que se puede jugar en Choluteca o por lo menos la gente que paga una entrada merece una explicación'', dijo el DT azul.

Vázquez insistió en el tema: ''Lo digo porque hace 20 días no se podía jugar UPN-Olimpia en Choluteca y ahora sí se puede, con todo el respeto, espero una explicación''.

Castigos de la Comisión de Disciplina

Asimismo fue cuestionado por las sanciones que impondrá la Comisión para aquellos que suelten polémicas declaraciones en contra del arbitraje o cualquier otro tipo.

''Tengo que pensar cada palabra, voy a venir con una cinta para poder hablar ante ustedes (los periodistas). Sería bueno saber qué modelo están aplicando, qué es lo que se puede decir o que no'', comentó, mientras bromeaba y se ponía una cinta blanca en la boca.

El timonel de las águilas asegura que estos reglamentos ''te quita lo ser genunino, aunque tampoco me creo tan importante. Pero con esto sí le quitamos lo picante al fútbol, lo que podés expresar''.

Fichajes de Motagua

Sobre el fichaje de Wesley Decas, Diego Vázquez admitió que fue contratado por ser un defensor de perfil zurdo, pero confirmó que aún no está disponible. ''Todavía no está listo, están arreglando unas cosas y creo que el pase aún no llega''.

Por último, el argentino no cierra la puerta a otro refuerzo que pueda llegar al nido, a falta de ochos días para que cierre el mercado de pases en Honduras. ''Vamos a ver qué puede pasar''.