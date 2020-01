Ramiro Martínez: "Este título de Copa Centroamericana no nos otorga la chapa de candidato"

El técnico del Real España, Ramiro Martínez, se vio tranquilo y sereno un día después de ganar la Copa Premier Centroamericana. Pero su mente ya está puesta en Vida, su próximo rival.

El abrazo de Pedro Troglio a Ramiro, tierno beso a Cristian Cálix y la pelea entre Leverón y Delis

Ramiro explicó que lo que le dijo Pedro Troglio tras el juego en el Olímpico y pide a sus jugadores poner los pies en la tierra y explica que este triunfo no les otorga la chapa de candidato al título.

¿Cómo se siente después de haber conquistado la Copa Premier?

Muy feliz y contento porque el primer título en disputa lo pudimos conseguir. Pero ahora a tratar de dar vuelta a la página y ponernos a pensar en el partido con Vida.

¿Qué le dijo Mateo Yibrín en la llamada?

La felicidad como españolista que es de ver a su equipo en lo más alto y lo que tiene que reinar, la dicha y la armonía. Los buenos deseos y la reciprocidad de un lado para otro, como debe ser en la gente bien intencionada. Una llamada que me dejó muy feliz.

No se ve tan eufórico. Luce tranquilo...

Porque uno debe tener clara la realidad y los pies sobre la tierra. La sensatez de darse cuenta que todo lo bueno de ayer se borra si mañana en los siguientes partidos no es ratificado. Nuestra cabeza está puesta nada más en Vida, lo otro ya pasó, ya lo disfrutamos. Queda en el juicio de la gente, pero para nosotros es historia.

¿Entonces cuando se corone campeón de Liga si festejará con euforia?

Ojalá tuviera la certeza que tenés vos. Me encantaría. Sí vamos a luchar por estar allí arriba, por intentar ganarla. Hay nueve clubes más que está pensando de la misma manera.

¿Después de ganar la Copa, Real España alza la mano como candidato al título?

No. Ya me hicieron esa pregunta y candidato no. El año pasado no se pudo clasificar y ahora de golpe vamos a ser candidatos. ¿Por qué razón? Simplemente queremos estar en los primeros planos, ser competitivos y tener la posibilidad de buscar el campeonato. Bienvenido sea si lo logramos. En el momento que estemos como ayer, si nos encontramos en la situación de definir algo lo vamos a querer ganar. Pero esto no creo que nos otorgue la chapa de candidato.

¿Este título no debe enfermar la cabeza de nadie?

Ningún campeonato. Los éxitos son para guardarlos en el momento, para guardarlos como un tesoro divino. Después la vida continúa y hay que seguir adelante.

¿Cree que a veces en base a resultados ha exageración?

Eso lo he notado desde el primer momento. Demasiado juicio rápido, demasiada exageración por un resultado. Ahora estamos con uno a favor y tampoco quiero que se pase para el otro lado de la euforia y pensar que ya somos invencibles, que no vamos a perder nunca un partido. Yo le apuesto al término medio y a la mesura, a sacar evaluaciones sobre hechos concretos y regularidades.

¿Qué le dijo Pedro Troglio después del partido?

Nos saludamos como corresponde, hubiera sido quien hubiera sido el ganador. Además de eso porque hay una relación de amistad, nos deseamos lo mejor como dos personas que intentamos ser. Hoy me tocó a mí, pero ayer fue el campeón de Honduras y mañana le puede volver a tocar porque tiene un equipazo. Siempre está deseando lo mejor, reconociendo los méritos del rival y creo que es la grandeza que tiene Pedro, habiendo sido quien fue en el fútbol y todo lo que ha ganado como entrenador y jugador lo hace más resaltable.

¿Le sorprendió que llegara a felicitarlo y abrazarlo?

Para nada. Al contrario, tratándose de la figura que es y como es no me sorprendió para nada.

Los extranjeros se adaptaron rápido al fútbol hondureño...

La ventaja del conocimiento previo entre nosotros, la ventaja de que el fútbol nuestro tiene muchos puntos de semejanza con el hondureño, eso facilita la adaptación. Después la calidad humana del plante, que los recibieron como si fuesen catrachos, los han hecho sentir como en su casa y eso a todos les ayuda.

¿Qué le preocupa del Vida, rival de este fin de semana?

Todo. Frente a cada rival siempre tomamos exactamente las mismas precauciones, estamos tratando de cortar los circuitos que el rival tiene y de hacernos fuertes en los lugares donde vemos que les podemos hacer daño.

Jhow Benavídez fue sancionado por tres partidos por lo ocurrido el sábado. ¿Le parece muy drástico el castigo?

Las penas están estipuladas de acuerdo a cada situación. Si el tribunal llegó a la conclusión que son tres partidos es porque estudió que era para tanto. Yo no soy el que debe discutirlo y tampoco me corresponde. Vamos a confiar en que se aparan en un reglamento para dar su dictamen.