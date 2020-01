Faitelson y José Ramón ''disparan'' contra Chicharito Hernández y el futbolista responde

El delantero Javier Hernández fue presentado como nuevo jugador de LA Galaxy de la MLS y aseguró que regresa de Europa como ''una leyenda del fútbol mexicano'', lo que provocó las críticas de los periodistas José Ramón Fernández y el polémico David Faitelson.

Gordito y sin interés: Así era el Chicharito Hernández del West Ham United

José Ramón fue el más directo y explicó que Chicharito solo se trata de un ''futbolista muy popular'' que tuvo un ''buen paso'' por Manchester United, una etapa ''significativa'' en Alemania y después ''desapareció'', añadiendo que verdaderas leyendas como el argentino Mario Alberto Kempes nunca se calificaron de tal manera.

''El término leyenda hay que definirlo: leyenda son aquellos que quedan en la historia y cambiaron algo en su rama. Se convirtió en algún momento en un personaje popular del futbol mexicano y de la cultura, pero leyenda, no'', agregó el experimentado reportero de ESPN.

Por su parte, David Faitelson solo publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que llegó a los ojos del futbolista y no tardó en responderle. ''Al Chicharito de hoy le falta un poco de humildad'', dijo el controversial comunicador.

El estilo de vida de la sexi australiana que conquistó a Chicharito Hernández

''David, con el respeto y admiración que te tengo, no estoy de acuerdo en que me falte humildad. Si tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en Europa hasta ahora, entonces lo que dije no es mentira ni arrogancia. Se sigue confundiendo la humildad. ¡Fuerte abrazo David'', contestó el delantero azteca.

Sueldazo del Chicharito en la MLS

Según los reportes de Forbes y Sports Illustrated, el nuevo jugador de LA Galaxy será el mejor pagado de la liga y cobrará seis millones de dólares anuales más incentivos, lo que significa 500 mil dólares al mes, 694 por hora y 11.50 por minuto.