Juan Carlos Suazo: “Nos han aplicado una ley mordaza en el fútbol hondureño”

Juan Carlos Suazo, presidente financiero de Motagua, fue multado con 30 mil lempiras y ocho partidos sin asistir a los estadios por la Comisión de Disciplina, esto a raíz de unas declaraciones en contra del órgano.

“Tenemos conocimiento que muchos que están en la Comisión de Disciplina son seguidores del Olimpia”, fue lo dicho por el directivo azul, palabras que le costaron caro.

Este día el jerarca ha brindado su opinión en torno a la sanción y portó una pancarta en alusión a la nueva ley mordaza que entró en vigencia en Liga Nacional.

“Me di cuenta de la resolución que se dictó. En primer lugar considero que es una sanción injusta, la nueva normativa que la Federación envió no permite apelaciones y eso incluso va en contra de los derechos humanos. Afortunadamente no hay partidos en Tegucigalpa y no será muy difícil cumplirla”, indicó Juan Carlos Suazo.

Y agregó: “El tema económico lo vamos a cumplir. Yo quiero ante ustedes disculparme, se nos ha aplicado una sanción de una manera muy fuerte, me veré en la situación de no volverlos a atender porque nos han aplicado una ley mordaza en el fútbol hondureño”.

Los periodistas le siguieron consultando sobre el tema, Suazo evitó seguir hablando para no meterse en más problemas con la Comisión de Disciplina.

En este torneo es que Fenafuth determinó que se pudiera castigar por declaraciones contra el honor de una persona, las multas no son apelables y ya se han dado varios casos.

La pancarta que sacó Juan Carlos Suazo: