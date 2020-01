Henry Martínez: “La fama fue mi perdición, me sentía el Tití Henry y emblema del Real España”

Los aurinegros creyeron que había nacido una nueva figura en el club y que Ramón "Primitivo" Maradiaga era el encargado de terminar de pulir un diamante en bruto.

Tuvo una explosión en Real España en 2009 que incluso llamó la atención de Reinaldo Rueda quien lo convocó para varios microciclos en la Selección de Honduras y hasta lo consideró para la Copa Oro de ese mismo año.

Pero las expectativas con él habían nacido tres años antes (tenía 17) cuando a la sede del club llegó la banda de los Martínez integrada por Maynor, Henry y el zurdo Mario procedentes del Platense Jr, una de las canteras expertas en reclutar jóvenes con gran talento para colocarlos en equipos grandes.

Sin embargo con el correr de los partidos y años, esa llama se fue apagando hasta que salió de la institución aurinegra y comenzó a probar suerte en diferentes clubes, pero acá se dio cuenta que los salarios no llegaban a tiempo y las responsabilidades en su vida estaban a la orden del día por lo que a sus 30 años optó por dejar el fútbol, salir del país y buscar un mejor futuro para su familia.

"Aprendí a ser alguien realista, a aceptar la vida tal y como es y a no querer tapar el sol con dedo porque si hubiese seguido jugando perfectamente pude hacerlo porque todavía tenía y tengo las condiciones, pero realmente lo que me hace tomar la decisión es la situación económica que atraviesan los cubes en Liga Nacional", comienza relatando Henry Martínez al filo de las 5:00 PM cuando recién ha culminado una ardua jornada laboral, pero ya no de dos o tres horas como estaba acostumbrado en el fútbol, sino de diez y con un esfuerzo físico mayor.

Martínez hizo números y no le cuadraron. Jugando al fútbol profesional tenía trabajo durante siete meses al año, pero uno de ellos pagado al 50% porque es el acuerdo en la pretemporada. En otros cuatro recibía su dinero puntual, pero el resto le tocaba reclamarlos para recibir promesas de pago semana a semana, esto se volvió insostenible ya que tiene dos hijos y otras responsabilidades que cumplir mes a mes.

Henry Martínez decidió irse a vivir a Estados Unidos donde no déjà el fútbol, pero lo practica a nivel burocrático.

Ahora trabaja en Estados Unidos de lunes a viernes y los fines de semana se dedica a jugar fútbol burocrático donde se agencia unos dólares extras y aunque lleva una vida más sacrificada, confiesa que le va mucho mejor que en Honduras. "No es lo mismo trabajar semana a semana y estar viendo el fruto a estar por meses y te tengan solo con promesas, mis hijos comen todos los días, tengo otros pagos", reseña.

Y agrega: "Si tuviera 22 años viviera de esa ilusión de sobresalir y querer hacer algo bueno, pero ya después de los 30 comienzan a marginarte entonces para qué andar dando pena en equipos así", dice Martínez quien además de Real España jugó en Vida, Real Sociedad, Honduras Progreso en Liga Nacional además del Santos y Atlético Choloma en el ascenso. Tuvo un breve paso en 2010 con el Nejapa de El Salvador.

UN REPORTAJE Y LA FAMA, SU PERDICIÓN

¿En qué momento Henry Martínez pasó de ser una de las mayores promesas del Real España a ser uno más? El 2009 fue quizá su mejor año en el fútbol, fue dirigido por Ramón Maradiaga y explotó sus condiciones, especialmente su velocidad por las bandas y en el Torneo Clausura se convirtió en una pieza clave en el eje ofensivo junto a Douglas Caetano y Allan Lalín.

En la semifinal de dicho campeonato echaron al favorito Marathón venciéndolos en sus dos partidos por 3-1. Óscar "Pescado" Bonilla fue su víctima en ambos partidos ya que la superó cuantas veces quiso en los dos duelos disputados primero en el Morazán y luego en el Olímpico.

Sin embargo esta llave de semifinal marca un antes y un después en su carrera. Tras su espectacular actuación acepta que no supo manejar la fama ya que en un reportaje donde se autodenominó como el "Titi Henry" acompañado de un escandaloso titular en primera plana de "el goleador de la Ruta 35" haciendo alusión primero al jugador francés y luego al medio de transporte que utilizaba para ir a los entrenamientos.

A Primi Maradiaga no le cayó nada bien que su joven figura acaparara portadas y más aún cuando estaban a las puertas de una Gran Final ante Olimpia que terminaron perdiendo precisamente porque creía que no lo podría asimilar.

"Salió esa entrevista mía del Titi Henry y el goleador de la Ruta 35, eso se publicó para la final y Primi tenía la regla que no le gustaba que saliéramos dando notas en nuestras casas", recuerda con claridad.

El reportaje el cual Henry considera no pudo asimilar a sus 20 años.

"Ese fue el punto de quiebre y hoy a la edad que tengo me doy cuenta que la fama si tu no la sabes controlar, te lleva a la perdición porque al volverte famoso te conocen, pierdes el enfoque en relación a lo que debes estar metido, te preocupas por otras cosas en lugar de lo que realmente debe ser que es crecer, mejorar, cuidarte y todo lo que conlleva para convertirte en un jugador de élite", dice con más calma.

¿La fama fue tu perdición? "Sí, fue mi perdición, no lo supe manejar. Después de esa final yo me sentía el Tití Henry, el emblema del Real España como todos me decían. Pensé que todos me conocían y llegué a pensar que ya nadie me tenía que decir nada ni que me podían corregir y eso estuvo mal", acepta.

RESENTIDO CON PRIMI MARADIAGA

Pasaron varios años de ese episodio y en su interior quedó la amargura con Ramón Maradiaga a quien culpaba por lo sucedido después porque cree que él influyó en Rueda para no llamarlo a la Copa Oro del 2009 y sí a otros compañeros de equipo como Melvin Valladares, Edder Delgado, Allan Lalín y Carlos Palacios quienes fueron a ese evento.

"Yo culpaba al profe por lo que había pasado, pero al final era yo el equivocado, le di razón. No creo que (Primi) haya actuado mal, fui yo. Él lo que hizo fue decir, 'ok, te dicen el goleador de la Ruta 35, te crees que eres un gran jugador, te convocan a una selección, pero yo digo que no vas porque no estás preparado', pienso que esa fue su postura, 'si querés que te vuelvan a llamar entonces demostrá lo que decís que sos y que yo estoy equivocado' creo que esa fue su forma de pensar".

El Titi Henry dice que pasó varios años culpando a Primi Maradiaga, pero con el pasar de los años entendió que era quien equivocó su forma de manejarse.

A sus 31 años cree que pudo haber dado más en su carrera, no culpa a nadie y se responsabiliza de sus actos. Hoy su vida está alejada del fútbol profesional. Le toca madrugar pata trabajar y tiene más horas de trabajo, pero está feliz y construyendo su propio futuro.