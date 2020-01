Concacaf premia a árbitras hondureñas por su papel en el Mundial femenino de Francia

Este sábado 25 de enero se celebra el día de la mujer y Concacaf quiso premiar a dos destacadas damas en Honduras que pusieron el nombre del país en alto al destacar en la Copa del Mundo femenina en Francia. Se trata de las árbitras, Melissa Borjas Pastrana y Shirley Perello.

La silbante Borjas Pastrana estuvo a la altura en el campeonato mostrando su calidad, siempre teniendo de compañera en la cuarteta a la asistente, Shirley Perelló y este viernes Concacaf les entregó un reconocimiento que las hizo llenarse de alegría.

Perelló compartió en redes sociales el premio que le otorgó la confederación, pues en los últimos torneos en el campeonato doméstico, no se les ha dado el espacio que merecen, pues a nivel internacional siempre representan bien a Honduras en los torneos del máximo organismo.

“Gracias Concacaf por reconocer nuestro trabajo, muchas veces es afuera de tu tierra donde reconocen tu esfuerzo y amor por lo que haces. Gracias arbitraje por darme tantas cosas lindas”, comentó la bella juez de línea de Puerto Cortés, Shirley Perelló, en sus redes sociales.

Pastrana participó en tres partidos como central en el Mundial Femenino de Francia; en los duelos Argentina vs Japón, Holanda vs Canadá de fase de grupos; además del Suecia vs Alemania de octavos de final. Siempre Perelló formó parte del equipo de trabajo.

En el torneo de Liga Nacional, ambas son consideradas en el cuerpo arbitral de Fenafuth, pero no han tenido participación que se merecen en los últimos dos campeonatos. Ambas estarán participando próximamente en el Preolímpico Femenino de Concacaf en Estados Unidos.