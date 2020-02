Brian Fernández 'desaparece', luego habla con un medio y explica por qué no se sabía de él

El jugador argentino de Colón de Santa Fe, Brian Fernández, fue noticia este sábado ya que su familia había solicitado a la Policía argentina que comenzara la búsqueda del futbolista, pues no sabían de él.

Fernández, nuevo fichaje de los santafecinos, comenzó a ausentarse de las prácticas de su nuevo equipo desde el lunes pasado y las diferentes versiones que se originaron alrededor de este tema generaron incertidumbre.

Apareció y explicó qué pasaba

Horas más tarde, el propio delantero de Colón de 25 años avisó que se encontraba en una casa quinta con sus amigos y rompió el silencio en diálogo con Aires de Santa Fe. "Estoy bien, en el Country Los Molinos. Me despertaron para decirme que todo el mundo estaba preocupado por mi paradero", contó.



"Decidí estar incomunicado por la situación difícil que estoy atravesando. Desde que llegué de EE.UU. estoy en la casa de mi amigo Martín. Recién pude hablar con mi mamá", apuntó.

Brian Fernández, delantero de Colón.





Brian Fernández denunció que se encuentra amenazado, que no puede salir a la calle y que, por eso, no utiliza celular. "Todos saben que tengo problemas familiares con mi padre. Desde hace varios días que no puedo salir a la calle por las amenazas que estoy recibiendo. El lunes voy a entrenar. El club Colón está trabajando para resolver esta situación", reveló el atacante de 25 años.



El ex Necaxa de México no se presenta a las prácticas de Colón desde el lunes, aunque confirmó que intentará presentarse. "Espero el lunes ir a entrenar con mis compañeros. Hoy voy a ver el partido con Central Córdoba", completó.