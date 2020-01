Juego entre UPNFM-Olimpia corre riesgo de no jugarse en Choluteca

El juego entre UPNFM y Olimpia, válido por la Jornada 3 de la Liga SalvaVida y programado para este sábado a las 7:00 PM en el estadio Emilio Williams Agasse, está a punto de suspenderse.

La razón es por que no hay garantías de seguridad, la Policía Nacional en Choluteca no confirma su presencia al partido ya que desde días anteriores habían recomendado junto a la Comisión de Seguridad que este encuentro no debía disputarse en esta ciudad del sur.

¿Qué pasa en Choluteca? El torneo anterior para el duelo de Pentagonal entre estos mismos clubes, la Policía informó que tenía conocimiento que la barra de Motagua "Revolucionarios" tenía planeado un atentato contra la Ultra Fiel de Olimpia por lo que pidió que este partido se disputara en otro establecimiento que finalmente fue en el Nacional de Tegucigalpa.

La Policía considera que no tienen suficientes elementos para garantizar seguridad en el estadio y en la ciudad.

Sin embargo la razón hoy es distinta, la Policía expone que desplazar a una gran cantidad de elementos al estadio los deja vulnerables en otros puntos álgidos de Choluteca donde en los últimos meses se han registrados enfrentamientos por temas políticos por lo que no desean descuidar nada.

La directiva de los Lobos de la UPNFM está en contacto con las autoridades policiales tratando de convencerlos para mantener el partido, pero les informan que se harán presentes al estadio únicamente si la cúpula policial en Tegucigalpa les ordenan asistir, de lo contrario el juego no se podrá realizar.

La otra opción que UPNFM maneja es que este choque ante el león se realice a puertas a cerradas por lo que no sería necesaria la presencia policial, los albos también deben aceptar esta posibilidad, sino tampoco se podría realizar.

NO ESTÁN VENDIENDO BOLETOS

Aficionados de la localidad se han presentado esta tarde a la taquilla del estadio Emilio Williams buscando boletos para ingresar al partido, sin embargo fueron informados que no podían vender los tickets.

La razón que les han brindado en el coloso es que están seguros de la realización del duelo es precisamente por la presencia policial.