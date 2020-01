Marathón le saca de la bolsa el triunfo a Motagua en un partidazo en Danlí

Seguir a @kelvincoelloHN

Partidazo. Marathón y Motagua jugaron con las alas abiertas, nada de cerrarse, fueron ofensivos y de no ser por los constantes fallos de los delanteros y algunas buenas acciones de los porteros, el marcador hubiese sido más amplio; pero el 1-1 fue justo porque ambos equipos propusieron.

Los azules dominaron el primer tiempo y tuvieron acciones al solo pitar el inicio del juego; Marathón mejoró en el complemento mostrando su ofensiva en el cierre para poder salvar el empate. Los sampedranos no ganan y se han empachado ya que ni en la pasada pentagonal triunfaron.

Ver. ASÍ QUEDA LA TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA

Pero si nos vamos al partido hay mucho que comentar. En Motagua logró debutar con gol y romper el hielo el delantero argentino Gonzalo Klusener que dejó claro que la edad solo es un número cuando en realidad el rendimiento es que el que marca el camino.

Carlos Perdomo, defensor del Marathón, celebra el gol del empate frente a Motagua en Danlí. Fotos Ronal Aceituno

Los azules estuvieron encima del monstruo durante un gran tramo del partido; Kevin López desbordaba con facilidad, dejaba la defensa partida en dos pero en el último pase, en dos oportunidades claras se precipitó y apareció muy bien el portero Denovan Torres que le cortó las alas.

GOLES EN EL COMPLEMENTO

Motagua era mejor en el partido. Corría el minuto 58 cuando iniciaron un contragolpe con Galvaliz como orquestador; el argentino filtró una pelota para Kevin López que no tuvo competencia y envió un centro al borde del área chica y llegando al segundo palo, apareció Klusener para abrir la lata.

Ver: EL AMBIENTAZO EN DANLÍ PARA VER AL CICLÓN

Héctor Vargas, entrenador de Marathón, se molestó al ver que la defensa se quedó estática al no cerrarle el paso a López y no marcar a Klusener; minutos después sacrificó a Michael Osorio que no tuvo su mejor partido. Diego seguía dando indicaciones por el radio desde las gradas y el equipo dominaba.

El delantero Kevin López salta ante la marca del contención de Marathón, Kervin Arriaga. Foto Ronal Aceituno

Mario Martínez intentó con remates de tiro libre; Carlos Discua tuvo una clara que no pudo definir ante la salida de Rougier y Espíndola se fue al ataque conectando un remate de cabeza que hizo que el portero Jonathan Rougier se esforzara para no permitir.

Ver. LA CURIOSA FORMA CÓMO DIRIGIÓ DIEGO VÁZQUEZ

Pero Vargas tenía en el banco la solución. Hizo ingresar a Carlos “El Pájaro” Perdomo para recomponer la defensa y evitar goles. Lo logró de gran manera, pero cuando faltaban cinco minutos para el final; los verdes se fueron encima de los azules que se notaron cansados.

Un cobro de tiro de esquina de Mario Martínez… la pelota quedó picando en el área en un mar de piernas, nadie la podía despejar ni meter, y como un rayo, apareció desde atrás Perdomo que con un derechazo perforó la portería de Rogier y le dio el empate al Monstruo.

El paraguayo Roberto Moreira del Motagua se cae al sentir la presión en la marca de Bryan Jhonson. Fotos Ronal Aceituno

Los verdes despertaron muy tarde. Se fueron encima en los últimos minutos del encuentro y estuvieron a punto de ganar pero Rougier salvó su marco. Y eso que hubo una acción donde el defensor Felix Crisanto derribó a Edwin Solani dentro del área cuando despejó la pelota pero el árbitro Melvin Matamoros estuvo cerca y no lo sancionó. Vargas se lo quería comer.

Los verdolagas sumaron su tercer empate de la competencia, mientras que los azules siguen en la cima del torneo una jornada más al acumular siete puntos, cifra que no podrán lograrla los perseguidores y el miércoles tendremos una nueva fecha. Marathón recibe a Real de Minas y Motagua vista al Vida.

FICHA DEL JUEGO

Motagua (1): Jonathan Rougier, Omar Elvir, Juan Pablo Montes, Marcelo Pereira, Felix Crisanto; Walter Martínez, Sergio Peña, Kevin López, Matías Galvaliz; Roberto Moreira y Gonzalo Klusener. DT Diego Vázquez

Marathón (1): Denovan Torres, Michael Osorio, Bryan Jhonson, Esteban Espíndola, Bryan Barrios, Mario Martínez, Carlos Discua, Kervin Arriaga, Roger Iscoa; Bruno Volpi y Edwin Solani. DT Héctor Vargas

GOLES: Gonzalo Klusener (Min.58) y Carlos Perdomo (Min.85)

AMARILLAS:

Motagua: Sergio Peña, Walter Martínez y Matías Galvaliz.

Marathón: Mario Martínez, Bryan Barrios, Esteban Espíndola.

ROJAS: No hubo.