Ramiro Martínez tras derrota: "No la tuvimos la contundencia a la hora de cerrar las jugadas"

Real España no pudo continuar con su buena racha y terminó cayendo ante Vida en el estadio Morazán de San Pedro Sula y para su técnico Ramiro Martínez fue por no ser finos a la hora de anotar.

El equipo 'aurinegro' llegaba a este encuentro de un empate y dos triunfos al hilo ante el Olimpia, en el último juego ante los 'albos' se coronó campeón de la Copa Premier Centroamericana.

Los 'catedráticos' regresaron al Morazán y fue para medirse ante Vida, el estadio lució lleno, la afición estaba emocionada, pero todo se cayó.

NO AFECTAN MUCHOS PARTIDOS

Para Ramiro Martínez no cree que haya sido por la ráfaga de partidos. "No, para nada, no creo que haya sido eso el causante de la derrota, sería muy fácil encontrar una excusa tan rápido, me parece que hay más factores que incidieron en esta derrota, el desgaste puede ser parte de algún factor, pero lo que no hicimos dentro de la cancha fue el mayor atenuante para que haya pasado lo que pasó".

Sabe que es duro perder, pero cree que no fue un mal juego, solo que no aprovecharon. "Este deporte se resuelve por goles, el que los convierte es el que gana, nosotros no tuvimos fatalidad de no convertir los nuestros y el rival la virtud de aprovechar lo errores".

Y cerró. "Nosotros estamos preparados, analizando lo resumo que la contundencia la tuvo Vida y nosotros no la tuvimos la contundencia a la hora de cerrar las jugadas, no fue un partido donde hubo 10 ocasiones por lado".

Real España terminó perdiendo de local 2-0 ante Vida por goles de Alexander Aguilar y Carlos Sánchez y con esto encaje su segunda derrota en el torneo Clausura, ante cayó ante Real Sociedad. Tiene un triunfo y fue ante Olimpia.