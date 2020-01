Sergio López: "El empate es justo porque el rival hizo los méritos"

El preparador de porteros del Olimpia, Sergio López, le tocó cubrir el puesto de Pedro Troglio y en el análisis del partido considera que el resultado 1-1ante UPN fue merecido para ambos cuadros.

"Nos está costando jugar partidos seguidos. El equipo dio todo lo que podía dar, igual, no estábamos acostumbrados a jugar en sintético. Creo que el empate es justo porque el rival hizo los méritos".

Pese a que los resultados no han sido los deseados en las tres jornadas que van del torneo, López cree que van mejorando. "Estamos de menos a más, yo creo que a partir de la cuarta o quinta fecha el equipo se verá mejor".

Análisis del partido

"Nos está costando la parte física, ya que ha sido una pretemporada a típica de pocos días. Fuimos a El Salvador, no se jugó y se perdió una semana de entrenamiento. No es excusa, pero esto es así".

Sergio López fue el encargado de dirigir a Olimpia ante UPN en Choluteca.

Sergio López considera que el equipo de Troglio se repondra y logrará mejores resultados.

"Nos vamos a levantar, mañana vamos entrenar, corregir los errores que hemos tenido y apuntar a lo mejor que tenemos que es la delantera, los volantes. Tenemos que conectarnos, este partido no fue el mejor, pero en el siguiente estaremos mejor".

Ante la ausencia de la localía que tendrán por no jugar en el estadio Nacional, López no pone excusas. "Es lo que nos ha tocado, no nos quejamos y tenemos que afrontarlo con valentía y salir adelante".