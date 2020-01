Gonzalo Klusener sobre el fúbol hondureño: “Se juega con bastante espacio”

El delantero argentino Gonzalo Klusener tuvo un gran debut en Liga Nacional al marcar en su primer juego con Motagua frente a Marathón. El nueve de los azules salió de titular ante la baja por lesión de Marco Tulio Vega y supo aprovecharlo de la mejor forma.

Klusener hizo sus primeras valoraciones sobre el fútbol hondureño y consideró que se deja bastante espacio, algo que puede aprovechar por su estilo de juego.

“Un fútbol que se juega con bastante espacio y fuerte también. Es una alegría inmensa porque pude convertir pero con la sensación agridulce porque no pudimos ganar”, inició contando.

El sudamericano sabe que cuenta con una gran responsabilidad al portar la camiseta número nueve del equipo y espera seguir retribuyendo con goles.

“Soy el jugador que está más cerca del área y con la responsabilidad de convertir, a seguir trabajando y seguir mejorando. En el área es donde me siento más cómodo, a medida que me vaya poniendo mejor en lo físico saldré más del área”.

Y agregó: “Al principio no me encontraba mucho en el partido y no teníamos mucho la pelota, es de seguir trabajando porque falta un montón. Yo lo que trato es hacer bien las cosas dentro de la cancha, salí cansado del juego”.

Gonzalo Klusener recuerda que esta no es la primera vez en que marca debutando con su nuevo club, algo que lo pone contento.

“Me ha pasado que en varios equipos anoté en mi primer partido, aquí cuando hay fricción se juega fuerte y hay que adaptarse porque en Argentina se juega igual”.

Motagua y Marathón empataron 1-1 en Danlí, el gol de la paridad verde fue marcado por Carlos Perdomo.