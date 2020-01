La molestia de Carlos Tábora con Bayron Méndez: "Estaba viendo el juego"

Pese a obtener un punto que bajo otras circunstancias habría sido considerado valioso, Carlos Tábora, entrenador de Real Sociedad, estalló contra uno de sus pupilos, Bayron Méndez, por la pasividad que, según él, tuvo en un momento crucial del juego con Platense (1-1).

"Que perdimos tres puntos, nos llevamos uno es cierto, pero nos descompusimos en los últimos minutos y hay que felicitar a Platense que supo recomponer sus filas y se organizó mejor...", analizó de entrada Tábora cuestionado sobre la sensación que le dejó el empate final.

Añadió que" quisimos contrarrestar, más en ese balón parado que lo habíamos hablado, descuidamos el último pase. Las inclusiones que hicimos tuvieron algunos destellos, pero no fue lo mejor de Abbott y Méndez", lamentó el DT, cuya molestia es porque él les "pidió hacer cosas y no las cumplieron".

Es consciente de que "el torneo va a estar bravo, no va a estar fácil", pero le incentiva que, a su juicio, "ahora el equipo es más sólido y contundente, estos 15 minutos nos descompusimos, pero hay que darle mérito al rival" también.

A ello suma que "el torneo anterior este equipo llevaba tres juegos y dos puntos, esta es una sumatoria importante - cuatro de nueve posibles--pero partido a partido hay que ir sumando porque no hay vuelta atrás, es el torneo de las verdades" este que recién inicia.

Celebración de Yeison Mejía con el Real Sociedad

Confirmó que el miércoles , ante Lobos de la Upnfm, "jugamos en Olanchito, a las 7:00 de la noche, salvo que la dirigencia estipule otra situación".

ROTACIONES, EPISODIO CON MÉNDEZ...

"Viene una semana brava y va a haber rotaciones", lanzó Carlos Tábora al ser consultado por ausencias como la Kendrick Cárcamo por lesiones que ya vienen superando.

Preguntado por las cosas que no le gustaron del juego, dijo que "cuando le das tareas específicas a un jugador y no las cumple hay que poner un poco de alarma y ver a otros jugadores que podamos considerar y puedan tener la capacidad de cumplir, no solo en lo ofensivo sino también en lo defensivo".

Respecto a Bayron Méndez especificó que le enojó su actitud, pues "le dije que tapara al '5' de Platense, al contención, y por momentos, si repasan los últimos minutos, Méndez estaba viendo el juego... Todavía ese balón lo toma y en vez de hacer juego colectivo hace juego individual y vea lo que sucedió, a partir de ahí el gol de ellos", criticó.

No considera que la inexperiencia de algunos otros elementos del plantel tocoeño perjudique su idea: "Ellos conocen sus responsabilidades, no se puede acotar algo por la juventud, están aquí porque tienen alguna capacidad... el caso de Jeison Mejía es su primera incursión en Liga Nacional, con 21 años es un jugador importante que va a crecer; en más creo que mostramos facetas importantes, un José Canelas que ha crecido en su tarea de mediocampo", remató.