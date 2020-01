Nicolás Suazo consultado sobre negativa de Juan Vita: " No tengo nada oficial"

El técnico interino de Platense, Nicolás Suazo Velásquez, fue contundente en relación a la razón por la cual utilizó a Carlo Costly sobre el final del partido que empataron con Real Sociedad (1-1) y analizó a Olimpia, rival del miércoles por la jornada 4 del Clausura 2020.

Fotos: Belleza, Golazo de Jeison Mejía en el Excélsior y pancarta contra el racismo

"Estamos contentos por la labor del equipo en el segundo tiempo, me gustó, ya se está viendo una idea... Se miró un Platense diferente que era lo más importante, los resultados van a venir con trabajo", valoró 'Nicogol' en relación a las sensaciones que le dejó sumar el primer punto del campeonato.

Estima que "Real Sociedad se encontró con un golazo increíble, ese muchacho (Jeison Mejía) le vuelve a pegar ahí y no la clava, después se metieron atrás. Un punto es un punto, mantenemos la distancia con ellos".

¿Cómo vio a su equipo? "Mejor. La actitud me gustó, me gusta; este resultado, a pesar de que la gente dice que es malo porque empatamos en casa, nos quitamos esa sombra de perder, viene un partido contra Olimpia y los muchachos no necesitan motivación".

Siente que "el empate es bueno porque nos quitamos el estigma de estar perdiendo", a su vez fue contundente cuando le consultaron por el motivo que Costly no estuvo en el once inicial.

"Le voy a hablar porque no tengo problemas; el primer partido estaba el profesor Memo (Bernárdez) y metió a Costly 90 minutos y dijeron que no estaba en condiciones... Lo mete 45 en Danlí y que por qué lo metió, porque solo corrió 10. Ahora lo meto 22 y todavía hay cuestionamientos, no puedo con todos quedar bien", lanzó.

De paso indicó que "Costly entró bien porque esos minutos él está para darlos y me gustó porque entró con ganas, es un gran profesional y gran jugador, nos va a ayudar", avizora.

Sobre Juan Vita y Olimpia

"Sinceramente no sé, me dijeron que era interino, para el partido con Real Sociedad; si yo miro que no viene el otro profesor, seguimos, somos el asistente y hay que seguir con el otro partido", advirtió Nico en torno a la cada negociación con el español que dirige en Panamá.

Enfatizó sobre Juan Vita que "no tengo nada oficial, estamos trabajando, los muchachos respondieron bastante bien y ojalá sigamos así" venga o no.

Cerrando opinó sobre su próximo contendiente: "Vamos contra Olimpia, con otras ganas, es el campeón, Platense le ha hecho buenos partidos y este no será la excepción", amenazó.