Lamar Odom: ''Preferiría que Dios me hubiese llevado en el coma y perdonado a Kobe Bryant''

El exjugador de baloncesto Lamar Odom se unió a los mensajes de despedida dedicados a Kobe Bryant, leyenda del baloncesto que perdió la vida a sus 41 años tras sufrir un accidente de helicóptero.

Las imágenes del accidente donde murió Kobe Bryant junto a su hija

Ambos compartieron vestuario en los Lakers y ganaron dos anillos junto al español Paul Gasol y sus emotivas palabras han calado en el corazón de millones de seguidores de la NBA.

''Estas fotos son solo la punta del iceberg de nuestra relación. Me enseñó tantas cosas necesaria dentro y fuera de la cancha... en la cancha me enseñó a forjar defensas, a tomarme mi tiempo y a como hacer que ganar fuera mi objetivo final. Fuera de la cancha me enseñó a firmar mis propios cheques'', comienza diciendo Odom a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo agrega que a Kobe no lo miraba como un padre, sino como su mentor. ''Por supuesto, cualquiera que me conozca sabe que he sufrido muchas pérdidas, pero la única que puedo comparar con esta fue cuando perdí a mi hijo. A pesar de que nuestra relación no era padre/hijo, si no más bien como si él fuera un maestro y yo su hermano, me alegro de poder haber sido el ying para tu yang en el vestuario''.

''Fue un placer. Ni siquiera podía recuperar el aliento cuando escuché esta noticia. Solo sabía que si estaba en un accidente de helicóptero habría sido el que sobreviviera. De alguna manera él habría saltado y aterrizado sobre sus pies'', añade el exjugador.

Lamar Odom recuerda esas prácticas junto a Kobe. ''Estoy aquí sentando pensando en cuando estábamos en un partidillo de entrenamiento y comenzabas el salto entre dos con un codazo a Sasha en el pecho. Crees que verlo jugar era una locura y piensas que si anotaste ocho o nueve canastas durante todo el entrenamiento tuviste un gran día, pero ¡le he visto meter 13-14 canastas seguidas en un entrenamiento!''.

El deporte llora la muerte de Kobe Bryant, leyenda de la NBA

Por último confiesa que hubiese preferido dar su vida por salvar a su gran amigo. ''Todavía estoy esperando que los medios salgan y digan que fue un informe incorrecto, que de ninguna manera Dios se llevó tan pronto a mi hermano. Sé que he pasado por mis propias cosas en la vida tomando drogas y no siendo bueno conmigo mismo. Cuando pasé por esa situación del coma, si Dios hubiera venido a mi y me dijera que me llevaba, pero perdonaba a Kobe, lo habría preferido''.

Y cerró diciendo que ''en honor a mi hermano, mañana me levantaré a las cuatro de la mañana para ir al gimnasio. Gigi se fue para darte las canastas. Te quiero hermano''.

Tristeza mundial por la muerte de Kobe Bryant

El fallecimiento de la leyenda del básquet causó una conmoción este lunes en las redes sociales chinas, donde millones de fans del jugador lloran su pérdida.

Las últimas fotos en vida de Kobe Bryant antes de la tragedia

Bryant, cinco veces campeón de la NBA con los Lakers, su club de toda la vida, murió el domingo en un accidente de helicóptero en Calabasas, en el sur de California, junto con otras ocho personas, incluida su hija de 13 años.

El baloncesto es uno de los deportes más populares en China y Kobe fue una de las primeras estrellas de Estados Unidos en ganarse la simpatía de millones de seguidores

chinos.