El técnico argentino Juan Vita rechaza oferta para dirigir a Platense

El estratega argentino Juan Vita ha tomado la decisión de no llegar a las filas del equipo Platense de Puerto Cortés de la Liga Nacional de Honduras.

Vita, de 32 años, dejó el Costa del Este FC de la primera división de Panamá, equipo con el que dio la sorpresa y terminó subcampeón en dicho país.

Platense se interesó en él y le giró una oferta luego de la salida de Guillermo Bernárdez, misma que ha sido rechazada por el DT argentino.

MENSAJE DE VITA

"He decidido rechazar la oferta para ir a dirigir al Platense de Honduras, si bien es un gran club que alguna vez me gustaría dirigir, no es el momento, estoy agradecido a ellos por su interés y al presidente por el trato", dijo Vita.

El argentino rechazó venir al fútbol hondureño ya que está a la espera de unirse al cuerpo técnico de la Selección Nacional de Panamá junto a su compatriota Américo Gallego, según medios locales.

Ahora Platense tendrá que definir si seguirá siendo dirigido técnicamente por Nicolás Suazo, quien debutó con un empate en el Excélsior ante Real Sociedad.

Platense ha iniciado el torneo Clausura con dos derrotas y un empate. Primero fueron goleados por Motagua, luego por Real de Minas y en el último igualó con Real Sociedad.