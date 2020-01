Fernando Araújo: "Motagua es un equipo duro que sabe a lo que juega"

El entrenador del Club Deportivo Vida, Fernando Araújo compareció este lunes en conferencia de prensa en donde guardó lugar para referirse a su rival del próximo miércoles ante Motagua por la jornada 4 del Torneo Clausura 2020.

En palabras del timonel "Motagua es un equipo duro que sabe a lo que juega, ya viene desde hace un tiempo con el mismo plantel. Trataremos de analizar para contrarrestar todo el pontecial que tiene el equipo".

Ante ello tiene que claro su fortaleza traducida del juego aéreo y apertura por las bandas, algo que deberán cuidarse.

"También tiene jugadores, es un arma que la sabe utilizar, pero tiene jugadores con buen pie. No solo es el juego aéreo, sino trato de la pelota", añadió.

Vida es junto a Motagua, los equipos que menos goles (1) han recibido en las primeras jornadas, algo que considera que "está bueno porque el equipo se está haciendo fuerte, vamos a tratar de seguir por esa línea. La plantilla está bien, cada partido es una historia diferente, pero el equipo está en condiciones de hacer un gran partido el miércoles".

Fernando Araújo de a mano de su asistente técnico en el entrenamiento del Vida

Ausencia de Javier Portillo en las convocatorias

Uno de los temas de debate en los últimos días, ha sido la ausencia del experimentado futbolista Javier "Pulgarcito" Portillo en las convocatorias y según explicó Araújo, se trata de decisiones técnicas.

"Es un jugador que está esperando su oportunidad y cuando creamos conveniente jugará, estamos conscientes que el semestre pasado le dio cosas importantes al equipo. Ahora tiene por delante futbolistas que están haciendo bien las cosas", dijo.

Entre voces se había escuchado de cierta discrepancia entre el jugador y el cuerpo técnico desde el arranque de la pretemporada, sin embargo, el timonel exhortó en que "no hay nada, no quieran meter cosas donde no hay".

Ricardo Canales vs José Mendoza

Finalmente, más allá de la rotación aclaró que el tema de la portería seguiría siendo defendida por José Mendoza, guardameta que le ganó el puso a Ricardo Canales durante pretemporada.

"No acostumbro a eso, el año pasado jugó todo el torneo y ayudó al equipo. Desde que iniciamos a trabajar el 16 de diciembre evaluamos cosas que nos da uno y otras que nos da otro. Tomamos la decisión que José Mendoza iniciar y hasta ahora ha cumplido", cerró.