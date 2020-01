¿Pueden los técnicos castigados dar instrucciones desde la gradería en Liga Nacional?

Diferentes técnicos de Liga Nacional han puesto en práctica la técnica de usar técnología para dar indicaciones a pesar de estar castigados y no ubicarse en el área técnica.

Pedro Troglio, Héctor Vargas, Diego Vázquez y otros estratregas de Liga se las ingenian y el último caso fue el del mandamás de Motagua quien utilizó walkie talkie.

Vázquez mediante este aparato se comunicó con Javier Núñez, quien forma parte de su cuerpo técnico y así recibían las directrices en los tres que juegos que lleva cumpliendo de momento a falta del último.

Otro caso recordado fue el de Héctor Vargas quien el certamen pasado hizo uso de su celular y así se comunicaba con Jorge Ernesto Pineda. ¿Es legal? ¿se les puede castigar nuevamente? Estas y otras interrogantes han surgido en torno al tema y por ello se buscó la respuesta.

Diez conversó con el abogado Astor Henriquez, experto en leyes deportivas del país y detalló que esta práctica es totalmente válida y no acarrea ninguna otra sanción.

“Específicamente el código disciplinario de Fenafuth en cuanto a las sanciones a personas físicas en su artículo 10 y artículo 11 ya indica cuáles son dichas sanciones. En ningún caso el órgano que sanciona ha impuesto el que el técnico no ingrese a los estadios, esa es otra sanción. No hay ninguna prohibición que diga literalmente que no puede dar indicaciones, siempre suspensión por determinado número de juegos”, inició contando el exjugador nacional y ahora profesional del derecho.

Henriquez detalló que la normativa hondureño no prohibe que los técnicos usen otras vías para hacer las indicaciones desde las graderías, algo que sí existe en Europa, por ejemplo.

“No les prohíben ingresar a los estadios ni ingresar a los vestuarios a los técnicos. Por ejemplo en la UEFA sí se establece que el técnico no puede dar instrucciones y lo establece literalmente. Es un punto muy importante para que también la Federación a través de los organismos competentes pudieran hacer una reforma en el caso de dar instrucciones”.

Y terminó diciendo: “Si a usted solo lo suspenden no hay nada que le prohíba brindar instrucciones, es totalmente válido eso. El órgano que impone la sanción determina su alcance. En España por ejemplo han habido sanciones, al “Cholo” Simeone le sucedió que dio instrucciones y allá está literalmente esa prohibición”.

Es así como se aclara la temática pues muchas personas pedían castigos a los técnicos nacionales, algo que no puede hacer tomando en cuenta que el Código de Disciplina del país no lo estipula.