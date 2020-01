Juan Vita: "He recibido una oferta de Platense y me han tratado bien, pero decidí no ir"

El técnico argentino Juan Vita confirmó que recibió una oferta el Platense y explicó los motivos que lo llevaron a rechazar dicho ofrecimiento.

La gran lista de jugadores que estarán a préstamo en el torneo Clausura 2020

"He recibido una oferta por parte de Platense y me han tratado muy bien ellos en estos días, pero he decidido no ir", inició contando a DIEZ.

Vita contó que uno de los inconvenientes fueron los tiempos. El club lo requería de inmediato en Puerto Cortés.

"Necesito tiempo para acomodar algunas cosas y ellos necesitaban que viaje con urgencia. Sé que es un gran club y en algún momento tal vez se dé", agregó.

Juan Vita fue elegido como el Mejor Técnico del Apertura 2019 de la Liga Panameña tras su paso por Costa del Este FC.

Los selacios lo tuvieron en la mira antes del arranque del Clausura 2020. Pero decidieron arrancar el proyecto con "Memo" Bernárdez, pero a este no le acompañaron los resultados.

Tras la destitución de Bernárdez, Platense anunció la contratación de Vita. Pero al final no hubo acuerdo.

Nicolás Suazo quedó al mando del club y dirigió a los porteños en el empate 1-1 contra Real Sociedad en el Estadio Excélsior.