Matías Coloca, portero en El Salvador y periodista de la Liga Nacional de Honduras

Matías Coloca es un caso de esos especiales que es raro que se vea en el fútbol centroamericano. El argentino de 34 años ejerce dos trabajos muy apasionantes; es portero profesional y también comentarista en la compañía multinacional Tigo Sports. Coloca ataja para el Independiente de la Primera División de El Salvador, pero no deja de lado su lado periodístico.

El experimentado guardameta no es un aprendiz del periodismo deportivo, pues él mismo le contó a Diario DIEZ que en su natal Argentina estudió la carrera, ya que quería tener otra visión diferente a la que tienen ya los futbolistas.

"El tema de incursionar en el periodismo no es algo improvisado. Mientras viví en Argentina, estudié periodismo con orientación deportiva. Lo hice porque nosotros como jugadores tenemos una visión destructiva del periodista, y este, últimamente como todo, se maneja por los ratings o por lo que se vende y actúa de una manera llamativamente despectiva hacia el deportista", explicaba.

Una persona que le gusta prepararse

Y siguió: "Entonces decidí entrometerme en el mundo del periodismo y poder tener una visión más clara desde el otro lado del micrófono. Por eso, y si ves el programa y las transmisiones de partidos que me tocan, trato siempre de hablar con mucho respeto del deportista, porque además de serlo, es también y por sobretodo, una persona que tiene los mismos problemas que puede tener cualquier ser humano de a pie, y es por eso que siempre siendo objetivo y sin tapar realidades ante algún error mi comentario es con mucho respeto".

Matías Coloca jugó con el FAS, el club más grande en El Salvador. Llegó a ser capitán.

Matías Coloca es una persona que no pierde tiempo en nada, le gusta prepararse, y aprovechó para también revelar que estudia para ser técnico. "También si me permitís puedo contarte que además de periodismo, estudié la carrera de director técnico. Me gusta aprovechar el tiempo libre", dice entre risas.

Consultado sobre cómo llego a la pantalla de Tigo Sports, respondió. "Al programa entré porque la gente de Tigo Sports me había comentado que empezaría un nuevo formato que se trataría de todo el análisis de la liga hondureña, y me preguntaron si me interesaba hacer el casting. Obviamente que mi respuesta fue positiva, me mandé, y a la gente de canal le gustó, creo, ja, ja, ja... y acá estoy".

Aclara que siempre necesita que alguien le oriente. "Siempre me guía la gente del canal, el productor, Jorge Molina, los compañeros y además siempre que puedo trato de mirar programas de periodismo, no solo deportivo, sino que de distintos países y aprender de todos un poco".

Matías Coloca, además de comentar la Liga de Honduras, también comenta Copa Sudamericana en Tigo Sports.

El oriundo de Pehuajó conoce muy bien la liga hondureña ya que a pesar que es su trabajo tener una panorama claro de lo que habla, le apasionar analizar los partidos.

Coloca habla del fútbol hondureño y salvadoreño

"La realidad es que del fútbol hondureño sabía lo que hacían Olimpia, Motagua, Marathon, algo de Real España y Platense y no mucho más. Luego, cuando me avisaron que iba a estar en el programa, me metí de lleno en Internet a buscar información de los equipos, en los periódicos digitales a ver qué pasa con tal o cual jugador y después viendo los partidos fui llenándome de información, aunque obviamente siempre hay más por aprender y saber", relata.



Es clara y asegura que: "Es difícil desmenuzar una u otra liga, ya que a la Liga salvadoreña la conozco por haber jugado y a la hondureña solo por información o hablar con diferentes personas. Podría decirte que son ligas similares, con 2 o 3 equipos fuertes, Olimpia, Motagua, Marathon en Honduras, FAS, Alianza y Aguila en El Salvador, que generalmente son los animadores del torneo, con alguna sorpresa que siempre se prende y con otros equipos con problemas económicos que se la rebuscan como pueden para tratar de cumplir con sus jugadores y los requisitos de inscripción".

Matías Coloca fue analítico y aduce que El Salvador deberá mejorar si quiere sobrepasar a Honduras, tanto a nivel de clubes como en selecciones nacionales. "Últimamente te puedo decir que el fútbol hondureño en enfrentamientos particulares versus equipos salvadoreños y también a nivel selección en la última Copa Oro, han salido mejores resultados hacia los equipos de Honduras y eso es un tema que debe mejorar la liga salvadoreña y seguir perfeccionando, obviamente la liga hondureña".

En cuanto al traslado, el experimentado cancerbero de 34 años no tiene inconvenientes, pues comenta los juegos y los programas en los que es partícipe desde el Tigo Sports de El Salvador.

Matías Coloca debutó como portero en 2009 con el Almagro, luego pasó por el Deportivo Español y San Carlos hasta llegar al Altamira de México en 2014. También perteneció al histórico San Lorenzo de Almagro.



Regresó a Argentina en 2015 para fichar por el Sportivo Las Parejas, militó en el Armenia, Achirense para en el 2017 arribar a El Salvador y así fichar por el FAS; está disputando su primer torneo con el Independiente.