Bryan Ruiz al Santos: "Si quieren que me vaya, deben pagarme lo que se me debe"

El volante tico Bryan Ruiz rompió el silencio y se refirió a la situación que vive en el Santos de Brasil, donde fue relegado al equipo de reservas.

¿Qué país de Centroamérica tiene más futbolistas militando en Europa?

"Si quieren que me quede, me quedo disponible para jugar y dar mi mayor esfuerzo (como siempre ha sido). Pero, si quieren que me vaya, deben pagarme lo que se me debe para poder hablar de rescisión", inició contando en mensaje en su cuenta de Twitter.

Y advirtió: "De no cumplirse alguno de los supuestos deberé luchar por mis derechos".

El capitán tico llegó en 2018 a Sao Paulo procedente del Sporting Lisboa de Portugal. Tiene más de un año sin jugar y a pocas horas para el cierre de algunos mercados, no tiene una oferta que llegue a solventar su situación.

Ruiz tiene uno de los contratos más altos en la institución y prensa brasileña asegura que los dirigentes pretenden ponerle fin al mismo.

Si no logran venderlo, se quedará hasta diciembre en Brasil y el club tendrá que pagarle poco más de 1.1 millón de dólares en salarios.

El jugador quiere el pago por derechos de imagen atrasados que tiene el Santos con él.