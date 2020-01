Deybi Flores se reintegra al Olimpia siete semanas después del título

Deybi Flores, de forma sorpresiva, y a tres días del cierre del libro de pases, se integró a los entrenamientos del Olimpia, con tres jornadas el Clausura 2020 ya disputadas.

Ver más: Tabla de posiciones del Clausura 2020 en Honduras

En una mañana llena de bruma y humo, el volante Deybi Flores, se presentó a los entrenamientos del campeón nacional con la esperanza de ganarse un puesto en el equipo que comanda Pedro Troglio.



Con nuevo look en su cabellera, pintada de amarillo, el volante catracho no se había presentado a los trabajos de pretemporada del club blanco, ya que esperaba ofertas del extranjero. El timonel merengue le había aconsejado que entrenara con el club a la espera de las ofertas, pero este no hizo caso y ahora llega con desventaja.

Troglio es claro con Deybi

Pedro Troglio fue muy claro el jugador y le adelantó que debe esperar puesto. "Viene en la condición que dijimos, arranca de atrás. Ahora vino y tendrá que pelear un lugar desde atrás" indicó Pedro Troglio.





Pese a las disciplinas que hay en el club merengue, el caso de Flores es diferente, se le permite su integración al grupo porque tiene contrato con el club.

"Viene porque pertenece al club, tiene un contrato, pero no nos hizo caso de venir cuando tenía que venir, sabíamos que iba pasar esto. Tenía que haber estado acá, entrenar y si le salía algo, irse. Ha perdido más de 20 de días que ahora a él le repercuten".



Pedro Troglio explicó también que Deybi Flores tampoco es que será marginado en el club, sino que dependerá de su evolución.

"No es que se va quedar cuatro meses sin jugar, sino que pelear un lugar con el respeto de los jugadores que se presentaron el día 2 (enero) y están adelante de él. Sí dentro de 15 días se gana un lugar dentro de lo físico, técnico, táctico claramente que puede tener posibilidades".



Deybi Flores deberá buscar pelear un puesto en el mediocampo merengue con Carlos Pineda y Mayron Flores, este último llegó precisamente debido a la ausencia de Flores en el campamento merengue.

El mediocampista no jugó mucho en el epílogo del Apertura 2019 producto de una lesión que lo afectó, además, no fue parte en la mayoría de entrenamientos previo al inicio del torneo.