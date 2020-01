Alejandro Reyes: “Para todo jugador es difícil y estresante no jugar”

Con muchas palabras por decir. Así se presentó el joven centrocampista de Olimpia, Alejandro Reyes en conferencia de prensa sobre su momento sin jugar en el cuadro de Pedro Troglio en lo que va del Torneo Clausura 2020.

En palabras de Reyes, “es difícil y estresante… para todo jugador es difícil no jugar, pero son las decisiones que él como cuerpo técnico toma y yo como jugador me toca respetar y seguir trabajando.

El tema de incertidumbre gira alrededor de la renovación de su contrato, el cual le vence en mayo, situación que le podría estar teniendo relegado.

“Él (Pedro Troglio) me comentó de eso, no sé si viene de la directiva, espero que no, en ese tema no puedo hacer nada, más que seguir trabajando”, comentó.

Factor económico en la renovación de su contrato

Alejandro Reyes no quiso entrar en detalles sobre el porqué no ha renovado, pero explicó que “hace un tiempo estuve tratando de manera esa situación con Osman Madrid, pero se dieron cosas que me imposibilitaron firmar. Lo que quiero es jugar, el tema de contrato se resuelve en la oficina. La situación de mi contrato es algo entre Madrid y yo. Yo no tengo ningún tipo de problema con él, ni con Pedro Troglio, es un tipo tranquilo y correcto”.

Plantilla de Olimpia durante la sesión de entrenamiento de este martes

No ha sentido falta de respeto

Lo cierto es que su lugar en los últimos encuentros ha sido ocupado por futbolistas con mayor contrato en el club, sin embargo, detalla que no siente que le han faltado respeto y que es consciente que debe trabajar al doble para mejorar en las exigencias de Troglio.

“El profe me mencionó de ciertas cosas que debo trabajar más, así que no diría que están siendo injustos, creo que tengo que dar de mi parte para ver qué estoy haciendo mal. Me ha hecho mención de mejorar en mi parte defensiva. No están tratándome mal. No me insultan, no me pegan, pero me toca también ver lo que estoy haciendo mal y mejorarlo”, añadió.

¿Las puertas abiertas a una posibilidad a Motagua?

Con su contrato actual, Reyes estaría quedando como agente libre en mayo del 2020 y sobre ello se le consultó sobre la posibilidad de ir a Motagua. Esto en referencia a que su padre ha tenido acercamientos con ellos.

“Ofertas no, pero ha habido acercamientos, pero con mi padre porque es amigo no sé quién. Me han comentado, pero nada más. Olimpia es mi casa, desde pequeño me abrió las puertas y si me preguntaras, me quedo mucho tiempo acá. No me iría a Motagua, desde pequeño soy Olimpia, estuve en las inferiores allá, pero fue porque soy primo de Emilio Izaguirre y él me llevó.

Entre las interrogantes se le consultó si ha recibido alguna oferta del extranjero, a lo que respondió en forma jocosa. “Pues el Barça. No, de eso no tengo conocimiento”.

Finalmente, guardó lugar para referirse a su preocupación de no tener minutos puesto que está en juego su participación y convocatoria para el Preolímpico rumbo a Tokio 2020.

“El profesor Fabián Coito lo demostró en la selección mayor cuando no estuvo jugando Romell Quioto no lo tomó en cuenta. Mi mayor miedo es quedar fuera del Preolímpico, pero pongo todo en manos de Dios, me tocará esperar a ver qué sucede”, concluyó.