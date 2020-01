Pedro Troglio consultado por Deybi Flores: "Arranca de atrás, ahora tendrá que pelear un lugar"

El entrenador de Olimpia, Pedro Troglio, habló de todo en la sesión de entrenamiento que antecede el partido de la jornada 4 del torneo Clausura que enfrentarán contra Platense este miércoles en Comayagua.

"Nosotros esperamos siempre ganar, lógicamente estamos en un momento difícil... una condición que no es la idea, no comenzamos como terminamos el campeonato", estima el estratega merengue sobre los resultados irregulares obtenidos en este inicio de campaña.

Si bien estima que "es normal que pase" debido a que tuvieron "una pretemporada de un mes, un descanso de 20 días", también aclara que "estoy tranquilo, lo viven todos los equipos de Honduras solamente que nosotros tenemos una responsabilidad mayor a los demás".

Con sinceridad dice que "esperaba que hubiéramos ganado la Copa Premier aunque de suerte, pero no se ganó y eso aumenta la inconformidad" con este arranque general y, obviamente, en la Liga SalvaVida.

Deybi Flores se reintegra al Olimpia siete semanas después del título.

Uno de los temas del día en la Cueva del León fue el retorno de Deybi Flores, a lo que Troglio apuntó que "Deybi arranca de atrás, ahora tendrá que pelear un lugar... viene lógico porque pertenece al club, tiene un contrato, pero no lo hizo cuando tenía que venir".

Él, personalmente, recuerda que "sabíamos que iba a pasar esto, tendría que haber estado acá, entrenar y jugar y si le salía algo irse. Ha perdido 20 y pico de días que lógicamente a él le repercuten en el inicio, lógico que no se es que va a quedarse ahí cuatro meses sin jugar pero va a empezar a pelear un lugar", advirtió.

Cuestionado sobre si lo tomará en cuenta, el DT fue contundente: ¿Cómo no va a entrar un jugador como Deybi Flores? Pero no hoy, ni mañana, hay que respetar a un grupo que vino el día 2 y está por delante de él en el inicio... si dentro de 15 días se gana un lugar desde lo físico, técnico y táctico claramente va a tener posibilidades".

En torno a la sanción de cuatro duelos que acarrea desde la derrota de la segunda fecha con Real España, don Pedro expuso que "ojalá me la levanten, pero tampoco quiero empezar a leer a los de los otros equipos hablando, que lo perdonan a éste... Yo no me meto con nadie y veo que acá uno pidió 10 fechas para mí y le dieron ocho a él, hay que tener cuidado", lanzó.

Pedro Troglio anunció variantes para el partido de la jornada 4 que Olimpia jugará como local en Comayagua frente a Platense.

PUNTOS IMPORTANTES QUE TOCÓ TROGLIO

YUSTIN ARBOLEDA

"Es normal, después capaz viene y te hace 10 goles seguidos, en el fútbol nosotros somos los que tenemos que estar más tranquilos, si nos vamos a volver locos con lo que digan... Cuando uno se ha dedicado al fútbol sabe lo que le pasa a un jugador de fútbol en las piernas, lo que es una pretemporada y representar a un equipo como Olimpia o jugar en otro equipo. Arboleda va a estar dentro de 15 días mucho mejor".

MEJORÍA

"Lo sentimos y encima no nos está ayudando la suerte para ganar un partido, pero no tengo duda que vamos a llegar a mitad de febrero mejor. Está en un 50 por ciento de sus posibilidades el equipo. Hablamos con los dirigentes y creemos que no está haciendo mal tanto viaje".

LOCALÍA

"Me parece que como horario hacer de local a las 3:00 de la tarde no es bueno para nadie, pero es para los dos equipos... lo que sí, no es bueno un día miércoles porque la gente trabaja, nosotros nos dedicamos a eso pero la gente trabaja; al menos se ha dado un paso que es reabrirlo un poco, después que lo arreglen y tengamos el estadio que todos nos merecemos y donde los dos equipos que son importantes en el país tienen que jugar. El campeonato pasado viví más afuera que adentro".



DEFENSA



"Los dos defensores centrales son los campeonísimos, son momentos, viajes y cansancios... tengo a (Elvin) Casildo también, los que tengo pienso que me van a solucionar, pero algún día van a jugar mal y van a ser un desastre, otro día figuras; también le pasó a España, jugar entre semana y después perder".



PLATENSE

"Para mí puede pasar de todo... ganar, perder o empatar, no hay historia porque si vamos atrás siempre ha ganado Olimpia y eso te marcaba que no podías perder dos partidos el campeonato pasado; son momentos, como hoy que nos tocó perder con España dos partidos seguidos, esta es otra historia y campeonato, otro momento de los equipos, no hay una estadística que te diga que vas a ganar o perder".



ESTADIO NACIONAL



"Prefiero jugar en Tegucigalpa para viajar menos, para estar en la ciudad y que la gente tuya pueda ver el partido; vuelvo a repetir que no es mi decisión, como dije más de una vez, todos dependemos del fútbol y tenemos necesidades distintas. Un día ustedes necesitan que yo dé una nota y yo puedo no necesitar venir a darla, pero vengo porque ustedes la necesitan... Bueno, los dirigentes necesitan recaudar sino ¿cómo le pagan a los jugadores? Lo mejor sería jugar acá un miércoles, a las 7:00 de la tarde".



"Es una pena. Te hablo desde afuera y sin conocer, capaz dirán: ¿Este extranjero qué opina? Pero no puede pasar que la capital del país tenga a los dos mejores equipos y tenga este problema en su estadio, y que la Selección no juegue en Tegucigalpa... es lo que hay que apostar, a que juegue en San Pedro y Tegus, que tenga dos estadios impecables con buen césped, como el Olímpico".



RENOVACIÓN



"De palabra tenemos todo cerrado, el jueves nos tenemos que juntar; falta que nos juntemos, y nada más que eso".



COMAYAGUA

"Tenemos tres horas menos de viaje, viajamos a la 6:00 de la tarde, nos quedamos ahí y es menos desgastante. Desde lo físico y los viajes, nos va a venir mejor".

Deiby Flores retornó a los trabajos de Olimpia con más de tres semanas de retraso y tendrá que ponerse a tono para competir por un puesto de titular que ostentó muchas veces el certamen Apertura 2019 anterior.



DEYBI FLORES

"El jugador arriesga y al no venir no tiene remuneración, no cobra dinero, así que no es que está cobrando y no vino; ahora se le terminaron las opciones y se presenta, tengo que ponerlo a la pelea, es como que haya llegado un refuerzo y debemos ponerlo bien de cara a lo que viene. Nadie viene, te quiere y tarda 25 días en llevarte, el que te quiere te lleva en un día. Para un jugador de fútbol no hay nada mejor que estar jugando y entrenando".



SU CONSEJO



"Todos quieren pegar un salto, saben que el fútbol se termina, ahora tienen más noticias y saben que la solución de su vida está en pegar un salto... es normal que les dibujen números y el jugador vuelva a otra realidad, pero el mejor consejo que les puedo dar es que jueguen, que esperen jugando, no sin jugar".



ROTACIONES



"No lo tengo completo, pero sí juega (Elvin) Casildo para darle descanso a (Jonathan) Paz, pero después veremos las condiciones de dos o tres jugadores para dar el 11 definitivo... Tengo que ver cómo están los delanteros y la mitad de la cancha, porque vienen jugando todos los partidos y de cara al clásico a algunos quiero dejar en el banco, que jueguen un rato eso sí".



HAROLD FONSECA



"Harold hablan de 10 días más para que juegue, vamos a esperar, yo calculo que para el día de Tocoa (9 de febrero) ya va a estar".