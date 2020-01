Troglio sobre jugadores inconformes: "Gracias a Dios no está Messi acá, los demás son sustituibles"

Pedro Troglio valoró la actualidad de Olimpia y entre los diversos temas que tocó en la atención a los medios de este martes estuvo el tema de Alejandro Reyes, futbolista de la cantera merengue que al no renovar su vínculo contractual ha perdido peso en su rotación.

"Alejandro Reyes tiene un tema que está quedando libre en mayo, pero hablé con él y le dije que está en la pelea y lógicamente yo tengo que pensar en los jugadores que se van a quedar a partir de mayo si yo me quedo acá en el club...", manifestó con honestidad y fiel a su costumbre el DT.

Troglio fue sincero y expresó que "yo prefiero también, inicialmente en la fila, a un José (Mario) Pinto que se va a quedar y entonces uno pone a Pinto u a otro, pero si Reyes en las práticas está jugando bárbaro va a jugar", eso sí, constató.

Ya hablando en términos generales sobre si le preocupa que haya descontento en algún futbolista que tenga menos o nula participación, Pedro se limitó a decir que "a mi no me interesa, pienso en mí y en el equipo, no pienso en la individualidad de nadie".

Pedro Troglio consultado por Deybi Flores: "Arranca de atrás, ahora tendrá que pelear un lugar".

Y prosiguió: "Todos los jugadores te pueden presentar inconformidad, pero cada jugador hace lo que le importa a él, cada técnico hace lo que le conviene y los dirigentes lo que les conviene".

HASTA DE LIONEL MESSI HABLÓ TROGLIO

Utilizó un ejemplo claro para dejar de manifiesto que nadie es indispensable a este nivel: "Cuando hay una situación así hay culpas repartidas, está el jugador que se va a ir y el dirigente que no le arregló antes... yo estoy en el medio, lógicamente a (Lionel) Messi no lo dejo afuera, Messi juega, acá hay que entrenar y cuando uno arriesga corre el peligro de que no te toque jugar".

Y fue más allá en relación a ese tópico apuntando que "acá no hay ningún insustituible, gracias a Dios no está Messi, todos los demás son sustituibles. Hay muy pocos jugadores en el mundo que sabemos que son insustituibles, después todos los demás somos mortales", lanzó.

Y volviendo al caso de Reyes, su sinceridad llevó a Pedro Troglio a decir que "si el jugador no se iría en mayo estaría peleando al par de los demás", pero no puede anteponerlo al activo que sí es un hecho que continuará bajo su mando.