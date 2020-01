Tyson Núñez: “Solo en Honduras es pecado que un futbolista se tire a la política”

Milton Omar “Tyson” Núñez es considerado uno de los mejores jugadores en el fútbol hondureño que hoy a sus 47 años, en el ocaso de su carrera, se está abriendo paso en el mundo de la política, un ámbito en cual ha sido duramente criticado en los últimos días desde que hizo oficial su candidatura como diputado del departamento de Atlántida ligado al Partido Nacional.

Sobre su palmarés icónico vistiendo equipos como el Nacional, Necaxa, Pachuca, Comunicaciones, Olimpia, Marathón, Real España, PAOK entre otros, son letras que ya se conocen.

Ahora le tocará vestir la camiseta del pueblo hondureño en donde asegura que siente la capacidad para ser parte del equipo más difícil donde hay leones, gatos y lobos en el escaño buscando meterle un gol a la corrupción.

¡Comenzamos!

Saludos… hoy estás en el paso de una transición radical en tu vida. ¿Cómo traduces esto?

De pronto va a ser algo -no del todo drástico-, por el hecho de que pueda incursionar en la política después de ser un futbolista después de tanto tiempo, pero ha sido un tema controversial. A la gente le incomoda el hecho de meterme a la política después de haber sido futbolista. Siento que es un derecho para cualquier persona aspirar a un puesto político. No será fácil, pero el querer hacer bien las cosas y cambiar la idea en cuanto a cómo se han manejado la política.

PERSONAJES DEL DEPORTE EN LA POLÍTICA

¿Por qué ahora?

Cuando piensas en cambios, hay una manera diferente de buscarlo. Tenemos una visión y lema al cual me estoy uniendo y creo que será bueno pese a las cosas negativas que se están dando.

Esto no es algo reciente ¿Hace cuánto está preparando el terreno?

Definitivamente que no. Mi amistad y comunicación con Ricardo Álvarez viene desde hace unos años atrás e inclusive cuando entró Wilmer Velásquez le dije que no estaba interesado en la política porque tenía el deseo de seguir jugando fútbol.

Tyson Núñez y su mirada atenta durante la entrevista

¿Qué le promete al pueblo hondureño en caso de ser electo?

Lo primer es llegar y desde luego llevar propuestas al Congreso como el hecho de pelear por nuestro pueblo, por nuestras raíces, por los garífunas que de repente han sido marginados en ciertos puntos. Todos sabemos lo que significa pelear por todas las etnias.

Ver: Tyson Nuñez responde a las críticas tras lanzar su candidatura como diputado

¿Qué propuestas tienes para el deporte?

Crear un centro de alto rendimiento para los jóvenes que lo necesitan. Debemos fortalecer esa área porque es la parte integral del chico. Si bien es cierto, no quiero demeritar el trabajo que han hecho algunos colegas, pero quizá no le hayan dado importancia a lo que han llevado como propuestas. Algo han hecho, pero no se han visto con gran magnitud. Hay que hacer la diferencia.

¿Qué opina del trabajo de Wilmer Velásquez y Osman Chávez?

Para mí ha sido bueno, quizá no ha sido tan visible lo que han hecho, pero han abierto puertas para que otros puedan llegar. En el caso de Osman Chávez va por buen camino y ha hecho caso omiso a todas las fuerzas negativas que se han dado. Le comenté que me iba a lanzar y fue el primero que me dijo -dale para adelante que hay que ayudar a nuestra gente-.

Tyson Núñez durante la entrevista con el periodista Edgar Witty.

¿El garífuna es utilizado de títere dentro del Congreso Nacional?

Quizá no se le ha dado el don de palabra. Si estás en el Congreso todos tienen don de voto y el derecho a hacerse sentir, no importa el color de piel. Está para hacer cumplir muchas de las propuestas.

¿Por qué en Honduras es pecado que un futbolista se tire a la política?

Solo en Honduras lo he sentido, quizá por el hecho de ser futbolista porque cuando se tira un albañil nadie dice nada o alguien que sea campesino, pero el hecho de ser futbolista llama más la atención.

También se cree que solo sabemos patear un balón y que no pensamos, eso es un pensamiento erróneo, sea como sea tenemos una preparación y suficiente inteligencia para poder llegar. Es importante eso, cuando se habla de cambio uno mismo trata de cambiar sus pensamientos.

Después de todo dentro de los requisitos para ser diputado no piden tener título aniversario… ¿usted es Bachiller en Ciencias y Letras?

Sí y eso del algo me vale. Si bien he hecho una carrera en el fútbol, pero no está de más seguir estudiando. Iré a un lugar donde habrá gente con experiencia, de pronto será una barrera, pero cuando quieres lograr algo está claro que tienes que luchar contra ellos porque vas a buscar cambios.

¿Hay ventajas en ser futbolista por la fama que ha tenido en su carrera?

Creo que representar a un país a nivel futbolístico ha sido bonito y ahora hay que buscar esas ventajas fuera del fútbol a través de la política. Quizá me voy a topar con gente que ya tiene hasta rangos y de repente no los podrás banquear, pero no es así. Cuando llegas a un equipo son pocos los experimentados que se quedan cuando llega un técnico, así es en la política, nadie querrá bajarse, pero los que llegan tienen ese derecho de trascender en la política.

¿Por qué Ricardo Álvarez?

Por la amistad de hace tiempo y la visión que tiene. El Partido Nacional ha sido criticado, pero no me baso en colores. Hace tiempo participé en un comercial durante la campaña de Ricardo Maduro y terminó siendo uno de los mejores presidentes del país. Hay que conocer a la persona y conocer sus ideales.

¿No teme perder el cariño de sus seguidores al meterse en la política?

Realmente no porque si hago las cosas bien, me van a querer. Por ahora son pocos quienes me han dicho que -antes me tenían cariño y que ahora valgo “m” son cuestiones en las cuales hay que ponerse una coraza y decir que voy aguantar todo.

¿Por qué no otro partido político?

Porque ningún otro partido se acercó con la idea que ellos tienen. Me dijeron -cambiemos Honduras- pues vamos a cambiar Honduras. No solo en estructura, sino también en pensamientos.

Debo confrontarte: ¿vas a ayudar o a hacer plata?

No, Tyson Núñez va a ayudar. Gracias a Dios he tenido la bendición de hacerlo en la parte personal, así que por qué no ahora. La persona (Ricardo Álvarez) con la que voy esa es la meta, llegar al pobre. Yo vengo de la pobreza y Dios por su misericordia me levantó.

¿Sientes que tienes la capacidad para meterle un gol a la corrupción?

Definitivamente porque primero es la imagen de Tyson Núñez, el carisma. No me jacto de ello, pero es una de las cosas que me ha llevado a tener éxito. Mucha gente me ha tildado que puedo cambiar una vez que esté allí. Hay que tener los pies en la tierra.

¿Qué hay de las críticas? ¿Te han dado la espalda?

Mi propia raza me ha machacado un poco en cuanto a eso. Ha sido algo denigrante porque por ser Tyson el futbolista, ahora hará “m” al país también, pero no es así, vamos a buscar cambios y si ellos no lo hacen, veremos la manera en cómo ellos puedan pensar en que podemos hacer algo por ellos.

Es decir que los propios garífunas te han señalado…

Es así, inclusive mucha gente que uno conoce, pero es para el bien de todos, el hecho de que haya decidido meterme a la política. Hay que aprovechar la política en sí para ayudar a nuestro pueblo, si tengo la oportunidad de llegar al Congreso sería para eso. Sabemos la carencia que tenemos y hay que luchar. De donde vinimos todos los garífunas están sin electricidad inclusive los misquitos. Deben tener voz. Al final se haces las cosas bien, las críticas merman.

Con esta decisión prácticamente le dices adiós al fútbol…

Estará difícil seguir jugando, pero por lo menos mi sueño de jugar en Victoria ya se cumplió. No sé si será la política que me separe del fútbol y otra cosa. Tenía planeado seguir la carrera de representante, pero Dios abre puertas por todos lados. Para mi hijo también era un sueño también, para él ha sido lindo tener esa satisfacción. De igual forma el retiro iba a llegar en cualquier momento y siento que es ahora.