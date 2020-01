Real España solicita a la Liga reprogramar el juego con Platense para el lunes

El Real España solicitó a Liga SalvaVida para reprogramar el partido contra Platense correspondiente a la Fecha 5, para el lunes a las 7 de la noche en el Morazán.

Los aurinegros se medirán este jueves (7:15pm) al Honduras Progreso en el Humberto Micheletti en duelo por la Fecha 4 del Clausura 2020 y tiene calendarizado enfrentar a los selacios el sábado a las 7 de la noche.

No se cumplen las 72 horas de descanso, por lo que se ve en la obligación de pedir un cambio.

"Mientras la Liga no nos responda no podemos decir si jugamos o no el próximo lunes. Hicimos la solicitud y esperamos que sea aprobada", dijo Rolando Hernández, gerente de campo aurinegro.

La realeza no podrá utilizar el domingo el Morazán porque Inmude lo tiene ocupado con una actividad religiosa. Sus canchas alternas son el Estadio Olímpico y el Rubén Deras de Choloma y tampoco podrá utilizarlas.

"Las 72 horas se cumplen el domingo y ese día está ocupado el Olímpico con el clásico Olimpia-Motagua y el Rubén Deras también porque se están jugando las semifinales de Liga Mayor", agregó Hernández.

Real España se puso en contacto la dirigencia del Platense sobre el tema y no hay acuerdo. Pero espera tener este jueves una respuesta definitiva.