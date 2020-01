John Jairo López, el amigo de Reinaldo Rueda que dirigirá a Platense

John Jairo López es amigo de Reinaldo Rueda, seleccionador de Chile que llevó a Honduras a un Mundial después de 28 años allá por 2010 en Sudáfrica. El destino, que ya lo había traído al país hace una década por invitación del 'Maestro' justamente, lo devuelve para sacar del atolladero a Platense en el torneo Clausura 2020.

"Ya veníamos en una conversaciones, el acercamiento lo hace Ricardo (Chaly) Zúñiga, a quien tuve la oportunidad de conocer en un periplo cuando estuve en América de Cali y siempre tuvo la intención de llevarme al fútbol hondureño y no se daba por mis ocupaciones", comenta de entrada el timonel cafetero.

En diálogo con el panel de comentaristas de Solo Fútbol Radio de Puerto Cortés, el estratega de 51 años apunta que su "hoja de vida gustó mucho" y "venía de una buena recomendación de uno de nuestros grandes entrenadores de Colombia, que ha sido grande también en Honduras, Reinaldo Rueda".

A Rueda Rivera lo conoció en su etapa en el Cortuluá colombiano y es nacido y criado en el mismo lugar de nacimiento de Carlos Velasco, preparador físico del profe Reinaldo... Además se considera amigo de quienes por entonces eran su asistente técnico y preparador de porteros respectivamente, Alexis Mendoza y Pedro Zape.

Recuerda que fue invitado por Rueda a los duelos contra Estados Unidos y El Salvador, después de los cuales la H se metió en la justa sudafricana. "Conozco parte del fútbol hondureño, hace uno o dos años estuve tentado por Real España por solicitud de Elías (Burbara) Abufele, el presidente con quien siempre hemos tenido una relación... En la época del profesor 'Tato García' éramos candidatos y se decidieron por él".

No teme al hecho de tomar las riendas de una 'papa caliente' como el Tiburón, puesto que "ya llevo 30 años de experiencia, con este son 12 equipos profesionales en mi historia y siempre he tenido mi maleta lista, nunca la desempaco...".

Agrega que "esta es la realidad de nosotros, en el fútbol, no solamente en Platense, el fútbol hondureño y colombiano... Yo me rijo por el trabajo, me gustaría contar con los directivos, que respaldaran un proyecto a mediano y largo plazo".

Sin embargo, comprende que "en el fútbol profesional el largo plazo es imposible, pero esperemos que se pueda revertir esta situación, aparte que después del último no hay otro puesto y lo que hagamos ya es ganancia", lanzó en alusión a que el selacio es colero de la Liga SalvaVida.

John Jairo tendrá en lo que resta del torneo Clausura 2020 la asistencia técnica de Nicolás Suazo. Se muestra ilusionado con este nuevo proyecto en su amplia carrera.

UN TÉCNICO CON FORMACIÓN EUROPEA

El nuevo encargado de hacer navegar al escualo en aguas tranquilas explica un poco su metodología de trabajo y se ve dirigiendo el compromiso de la jornada 5 el próximo lunes frente a Real España.

"De momento voy solo, la idea es primero hacer un buen trabajo y demostrar lo que llevamos de acá; ahora el club no pasa por un buen momento en la parte económica y la idea es abrirnos un espacio, ganarnos una credibilidad y generarle espacio a mi cuerpo técnico que he tenido", explica.

López menciona que antes de hacer trayectoria en su país, suelo español y Venezuela "tuve la oportunidad de irme a estudiar 11 años a Europa, tengo una especialización en entrenamiento deportivo en Inglaterra y me saqué el título de entrenador UEFA en España, aparte de estudiar formé mi propia escuela 'Eurolatin Football Club (territorio inglés)".

Ya se encuentra "estudiando la nómina, los perfiles, de dónde proceden y la edad" de sus nuevos pupilos, por lo que espera "llegar lo más pronto a Honduras para asumir y siquiera llenarme de información antes de enfrentarnos a Real España que pidió el aplazamiento del partido para el lunes y sería genial para poder estar con el grupo y brindarles algún aporte".

Antes de llegar al 'Puerto Más Importante de Honduras' cuenta que "lo que prometo es lo que siempre he hecho: trabajo, lealtad, dedicación y pasión a lo que hago, lastimosamente nos rigen los resultados que no dependen de lo que hacemos sino del estado de ánimo y la lucidez en el momento".