Michaell Chirinos se sincera: "A veces me siento pesado, sin ganas de correr"

Con gran recorrido físico y destellos de mucho talento, Michaell Chirinos comienza a demostrar que quiere recuperar el nivel que ha demostrado en torneos anteriores con el Olimpia.



Chirinos no sólo volvió al gol, sino que fue pieza clave para que los merengues del Olimpia lograran la victoria 2-0 ante el Platense. "Es importante para mí después de dos meses volver a jugar, anotar y me resalta que anoté un gol que me llena de confianza para seguir jugando".



Sobre la anotación el veloz futbolista sabe que le dará mucha mayor tranquilidad de cara a lo que viene. "El gol lo llena de confianza a uno, gracias a Dios se me dio. Me ha costado porque estar dos meses sin hacer fútbol no es fácil. Voy paso a paso y mejorando".

Chirinos dice que a veces está "sin ganas de correr"

El ex Lobos BUAP de México fue muy sincero al asegurar que la parte física le ha costado. "Se me nota que vengo de menos a más, a veces me siento pesado, sin ganas de correr, pero es parte de lo que me he parado. Lastimosamente me tocó así, pero he trabajado fuerte para subir mi rendimiento y voy de a poco".





Además agregó: "Hice un partido físico muy bueno, y ahí tengo que ir mejorando. El gane nos llena mucho de confianza para lo que viene, pero nos faltan muchas más cosas que en el torneo pasado hacíamos".