Ninrod Medina: "Dejamos de hacer cosas, pero no desvaloramos lo que hizo Vida"

El asistente técnico de Diego Vázquez en el Motagua, Ninrod Medina, salió al paso en conferencia de prensa para brindar su análisis de la derrota 3-1 ante Vida por la jornada 4 del Torneo Clausura 2020.

Ninrod asegura que la derrota no se trató de un accidente el hecho de perder y ceder la primera casilla de la tabla de posiciones, sino del valor futbolístico que impuso el equipo de Fernando Araújo sobre el césped.

En la misma rueda de prensa recordó a Óscar Salas e hizo mención de la habilitación del estadio Nacional de Tegugcigalpa para los encuentros de Motagua.

Conferencia de prensa de Ninrod Medina:

Sobre la derrota ante Vida: "Cada partido tiene un aprendizaje, esta noche seguramente nos deja mucho, no tanto por la pérdida, porque esto es parte de un juego, pero creo que dentro de lo que veníamos haciendo nos quedamos en deuda hoy".





Errores puntuales: "Los goles pasan por algo, el rival también juega y viene con una dinámica importante. Tienen jugadores interesantes con buen pie, ojalá ese buen pie lo hubiesen tenido en los equipos donde estuvieron anteriormente. El fútbol es así, lo que queda es aprender. El valor que tenemos es que el equipo nuestro no tiene la contundencia que habíamos tenido".

Sus palabras en torno a Óscar Salas: "Lo de Salas es un jugador interesante, el detalle es que muchos jugadores -no solo con él- es que llegan a equipos grandes y les cuesta, vienen a equipos de categorías inferiores y tienen más confianza. Siempre he dicho que el jugador que tiene carácter y rebeldía, en el rol que está, tiene que ser protagonista".



Algo qué decir del arbitraje: "Si nos metemos al arbitraje caeremos en lo mismo. Ganando o perdiendo habrá cosas en las que no estamos de acuerdo".



¿Accidente o virtud del Vida?: "No fue un accidente, todos los equipos nos preparamos para ganarle al rival que tenemos enfrente. Así como nosotros veníamos con la idea de ganarle al Vida, ellos también tenían la idea de ganarnos. Dejamos de hacer cosas, pero no desvaloramos lo que hizo Vida".

Habilitación del Estadio Nacional: "Es importante porque es nuestro templo, allí hacemos pesar a los equipos. Se tardaron en dar un veredicto que era lo más lógico desde un principio, pero vivimos en un país donde nos gobiernan personas ciegas. Era algo lógico y en este país hacemos cosas ilógicas".