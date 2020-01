DT de Alianza rememora duelo ante Olimpia: “Se dice que los jugadores no venían en el bus”

Wilson Gutierrez, técnico del Alianza de El Salvador, rememoró lo sucedido en el duelo de semifinales por Copa Premier Centroamericana donde se iban a enfrentar a Olimpia en el duelo de vuelta de semifinales.

El mandamás colombiano estuvo presente en el programa El Gráfico TV y recordó muchas cosas de esa noche dejando entrever que Olimpia no quería jugar el cotejo.

“Ese partido para mí debió haberse jugado. Sucedieron cosas raras en torno al juego desde la mañana en el congresillo que llaman, de entrada la gente de Olimpia puso excusas por el estadio, por los zancudos”, inició contando Gutierrez.

Y agregó: “Uno de los directivos dijo 'si nos pasa algo en el bus no vamos a jugar'. Ellos habían hecho el reconocimiento de cancha el día anterior y sabían cómo llegar, el día del partido llegaron tarde y llegaron por donde no era”.

Siguiendo la charla en el programa, Wilson Gutierrez manifestó que había rumores en torno a que los jugadores de Olimpia no iban en el bus el cual fue atacado.

“El día del partido había muchos comentarios y no sé si serán ciertos o no, que los jugadores no venían en el bus, solo el cuerpo técnico. Cuando muestran los vídeos con las piedras no sé, yo he visto cosas cuando pasan y los mismos jugadores salen en vídeo diciendo 'mire lo que me pasó'”.

Y terminó contando: “No salió nunca un jugador, no se escuchaba ruido y sale después el técnico que es una emboscada. Me parece que hubo muchas cosas extrañas y que al final hace que todo se enturbie y se entienda mal”.

Alianza se terminó retirando del certamen y Olimpia pasó de manera automática a la final de la Copa Premier Centroamericana donde perdió el campeonato ante Real España.