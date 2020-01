Lacayo, desesperado en Olimpia: "Si hubiera la oportunidad de ir a préstamo, me voy”

Olimpia trabaja pensando en el clásico del domingo ante Motagua, mismo que se jugará en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Júnior Lacayo fue uno de los futbolistas que hoy atendió a la prensa y habló de su situación en el equipo blanco, donde no logra sumar minutos en la cancha con Pedro Troglio.

“Yo sigo trabajando de la mejor manera, estar en un equipo grande a veces toca, hay jugadores de mucho más peso, me queda trabajar y estar preparado para cuando tenga la oportunidad”, fueron sus primeras palabras.

Lacayo no escondió el hecho de sentirse desesperado por no poder ganarse un puesto de titular en el Olimpia: “La verdad que sí, quiero jugar, como todo futbolista busco tener más oportunidades, pero sigo trabajando bien para que el profesor mire”.

¿Ha hablado con Pedro Troglio? Se le consultó a Lacayo: “No, la verdad que no. Yo con mi trabajo… Me ha estado metiendo poco tiempo de cambio, pero bueno son decisiones de él”.

SALIR DEL OLIMPIA

Júnior Lacayo sorprendió posteriormente al confirmar que no miraría con malos ojos la posibilidad de salir del Olimpia en el presente torneo Clausura, al menos en condición de préstamo.

"Me gustaría eso, el tiempo pasa, mi carrera siento que ha estado estancada, yo como futbolista necesito estar jugando, necesito que me miren y nada, claro que si hubiera la oportunidad de ir a préstamo, me voy”, afirmó.

“Tuve una oferta en China, no sé qué problema hubo donde no se me dio, lamentablemente hay que esperar y ver que otra oferta me sale”, agregó Lacayo.

“Donde se me abran las puertas yo me voy. Lo que quiero es disfrutar de mi carrera y jugar. La verdad que sí me gustaría presentarme a un equipo donde tenga más oportunidad”, insistió Lacayo.

¿LE QUEDA GRANDE LA CAMISA?

Uno de los entrenadores que le dijo a Lacayo que pensara bien la oferta que recibió del Olimpia hace unos años fue Héctor Vargas.



Lacayo reclama minutos en Olimpia, tal como los tuvo el pasado torneo.

El argentino le advirtió de la situación que está viviendo actualmente Lacayo en Olimpia. "El profesor Vargas me lo decía, pero bueno, son decisiones mías, quería venir a un equipo grande como Olimpia y solo me queda trabajar, seguir haciendo las cosas bien para poder llegar a otro equipo”, resaltó.

¿Te queda grande la camisa? Fue una de las fuertes interrogantes que no dudó en responder Lacayo a la prensa. “No sé la verdad, mucha gente dice que sí, que me ha quedado grande, pero lo que pienso es que no he tenido minutos como el torneo pasado. No me arrepiento de haber venido a Olimpia, he tenido una bonita experiencia, estoy muy agradecido porque me abrieron las puertas. Como jugador quisiera más minutos”.

SOBRE MOTAGUA

Por último, Lacayo habló del partido ante Motagua, donde se podría definir el liderato, que actualmente pertenece al Vida.

“Los clásicos son clásicos, ni Motagua ni nosotros vamos a querer perder, pienso que este fin de semana tenemos que levantarnos bien para enfrentar a Motagua que ha venido haciendo de buena maera las cosas”, dice.

“Lo del torneo pasado ya queda atrás, este es otro clásico y hay que esperar que saquemos los tres puntos", concluyó.