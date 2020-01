Kevin Hernández: “Viene mucha gente y se merece algo mejor que este estadio"

El portero del Honduras Progreso, Kevin Hernández, se refirió al incidente del alumbrado que retrasó casi una hora el partido de la jornada 4 donde al final perdieron 1-2 con Real España.

"Viene mucha gente a presenciar este tipo de partidos, al Honduras Progreso y se merece algo mejor que este estadio, los que nos gobiernan en la Liga tienen que mejorar este tipo de detalles como el alumbrado", cuestionó consultado sobre el tema el cancerbero.

El exReal España, que se midió este jueves al equipo de casi toda su vida, dejó de manifiesto que eso tampoco tuvo que ver en la derrota: "No. Los goles fueron del otro costado, nada que ver con el lugar donde no había luz, son desconcentraciones nuestras y hay que hacer hincapié" para no seguir fallando en eso.

Hernández lamenta profundamente que "veníamos con la ilusión, para eso trabajamos y hemos bien las cosas y lastimosamente hoy no pudimos con Real España, un buen equipo que tiene que ir a proponer en cualquier cancha" y se los hizo más difícil aún.

Eso sí, advierte que "tenemos que mejorar en esos pequeños detalles como el balón parado" para no volver a fallar y comprometerse con un descenso en el cual, garantiza, raras veces están pensando.

"Casi no pensamos en eso, estamos pensando más en las posiciones de arriba, la tabla está apretada y creo que tenemos condiciones para pelear", expresó el ex aurinegro.