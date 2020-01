Elías Burbara se pronuncia sobre caso de Selvin Guevara: "Están dándole largas al asunto"

Elías Burbara, presidente del Real España, estuvo presente en un evento organizado por la Municipalidad de San Pedro Sula debido a que los 'aurinegros' consiguieron el título de la Copa Premier Centroamericana.

El mandamás del equipos sampedrano tocó varios temas, una de ella fue por qué trajeron a Ramiro Martínez, otra el caso que sigue sin resolver de Selvin Guevara quien firmó con Marathón, pero los 'catedráticos' aseguran que todavía tienen un vínculo con ellos.

SOBRE EL RECONOCIEMIENTO

"Nos enorgullece darle a la ciudad los honores que Real España ha ganado de manera internacional, esto no es para la junta directiva si no de una ciudad", comenzó.

Siguió. "El objetivo es obtener estos logros y cada vez que sea seguido y de mejor categoría".

MEJORES ESTADIOS PARA LA CIUDAD

"Es un proyecto que se viene manejando desde hace unos años, el tema de fondos siempre ha sido un impedimentos, ahora esos sueños se están viendo más cercanos debido al buen desempeño que ha tenido el alcalde, así que esperemos que en los próximos meses o años tengamos estadios de primer nivel", dijo.

Elías Burbara también aseguró que Gerson Chávez no se irá al Charlotte Independence de la USL de los Estados Unidos. "Todo se manejó como probabilidad, cuando es algo oficial se maneja con las redes del club".

LLEGADA DE RAMIRO MARTÍNEZ

"Cuando se hizo el cambio de cuerpo técnico entre todos los perfiles que tuvimos vimos la seriedad de trabajo y logros del profe Ramiro y confiamos en él para que viniera a San Pedro Sula a darnos los resultados que queremos".

CASO DE SELVIN GUEVARA

"El TNAF se reúne, platica y vuelve a platicar, están dándole largas al asunto, vamos a esperar cuándo deciden volver a reunirse, no nos han notificado de la próxima reunión, están haciendo algunas investigaciones del caso, esperemos que no se tarden mucho".

SI GANAN EL CASO ¿PRESTARÍAN A SELVIN?

"Vamos tema por tema, no puedo adelantar nada, no creo que esa posibilidad exista, es difícil adelantar algo, según el reglamento si un jugador tiene dos contratos es suspendido, aquí no hay quién es primero o después, es otra disputa que estamos haciendo".

SOBRE DEMANDA A MARATHÓN

"Primero necesitamos ver la realidad con nuestro contrato, si es falso como ellos dicen, o si es verdadero, si lo firmó o no, ya hay una confesión del jugador aceptando la firma, vamos a ver como desenreda el caso, partiendo de ahí están las consecuencias, si el contrato es verdadero todo lo demás va a proceder".

DESCARTA FICHAJE A ÚLTIMA HORA

"No, a estas alturas ya no dan los tiempos ni los compromisos, el equipo está listo, tuvimos una buena planificación, desde el inicio de la pretemporada los jugadores ya estaban trabajando y los extranjeros vinieron al mismo tiempo", cerró.