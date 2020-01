Diego Vázquez afirma que en todos los juegos ante Olimpia ha sido perjudicado

Diego Vázquez afina detalles junto a Motagua de cara al clásico capitalino frente a Olimpia este domingo en San Pedro Sula. Los azules llegan al cotejo en el segundo lugar con siete puntos, misma cosecha de Olimpia quien es tercero.

El argentino atendió a los medios en la sede azul y opinó sobre la llegada de Rubilio Castillo, además aseguró que en todos los clásicos ante Olimpia durante él ha dirigido se les ha perjudicado arbitralmente y cuando han ganado se han impuesto ante todo.

TE RECOMENDAMOS: ASÍ SE JUEGA LA JORNADA DEL FIN DE SEMANA EN LIGA

ACTUALIDAD DEL CLUB: “Estamos bien, queda poco tiempo y bueno lo ideal es tener semana larga, pero toca así. Hay que cambiar rápido el chip, pensando en el clásico y mejorar los detalles. Jugar en el Olímpico pues marca la única diferencia que no es nuestra ciudad. Cuando venís de perder tampoco podemos decir que todo está bien, pero ya pasó, Vida nos ganó bien y ya cambiamos el chip pensando en el clásico. Esta es otra historia, cambian muchas cosas y sabemos que todos los partidos son distintos”.

LLEGADA DE RUBILIO CASTILLO: “Es nuestro goleador histórico y va a venir a aportar como han venido aportando los demás. Lo que digo siempre es que apostamos al funcionamiento colectivo del club. Tiene que llegar y hay que ver un tema del pase, no creo que esté. Siempre apostamos al juego colectivo, hay que ver de qué formas generamos jugadas a los delanteros”.

TROGLIO LE TOMARÁ LA MEDIDA SI LE GANA NUEVAMENTE: “Sobre supuestos y cosas negativas no las comento, nosotros no jugamos; juega Motagua contra Olimpia”.

MIRA: VIDA DERROTA A MOTAGUA Y ES LÍDER DEL CLAUSURA



Olimpia le ganó los tres partidos a Motagua el certamen pasado.

PRESENCIA DE EMILIO IZAGUIRRE: “Seguramente va a estar entre los 18 el domingo, es un jugador importante para nosotros”.

CAMBIOS EN EL 11: “Puede ser que haya algunas variantes y siempre las hacemos dependiendo cómo lleguemos”.

TEMA ARBITRAL CONTRA OLIMPIA: “Y bueno les regalaron un penal contra la Upn que por cierto no escuché muchas quejas, esperemos que haya justicia. Esperemos que (Melvin Matamoros) imparta justicia como corresponda, en todos los seis años nos han perjudicado y es diferencia de diez a uno, las veces que hemos ganado nosotros ha sido contra todo, con los árbitros en contra. Esperemos que Melvin sea parcial esta vez, ojalá que no esté parcializado”.

LEY MORDAZA: “Si dije algo malo entonces es un capo Melvin Matamoros, intentaré no hablar y bueno somos pasionales, disfrutamos el juego como corresponde”.

FAVORITO PARA EL CLÁSICO: “Estamos iguales y con los mismos puntos, llegamos bien. Nunca hay favoritos, el fútbol es de demostrarlo en el verde césped y desarrollar el plan de juego, algunas veces se da y te sale todo. Tiene caminos infinitos”.

CÁBALAS: “Las cábalas que he tenido me han dado mucho, pero las quemo y bueno no ganás un partido por eso”.