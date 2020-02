La tremenda historia de Víctor Romero, el hincha apasionado que cumplió su sueño con Motagua

La vida está llena de pasajes impactantes que marcan nuestro caminar en cada paso que damos. Hoy chocamos con la historia de la humanidad de un joven ceibeño que cumplió su sueño de conocer y convivir con la plantilla de Motagua durante el encuentro ante Vida por la jornada 04 del Torneo Clausura 2020.

¿Pero quién es este chico en silla de ruedas a quien le obsequian una camiseta autografiada y con dicho privilegio de haber estado sobre el césped denotando su felicidad?

Es apasionado al Motagua y más allá de verlo en silla de ruedas, posee un coeficiente intelectual de 98.7%. Se trata de Víctor Manuel Romero de 25 años edad quien fue producto de un parto prematuro a los seis meses y diez días, hecho que le ha imposibilitado tener una vida normal como cualquier otro ser humano, pero su felicidad al ver a su equipo no se la quita nadie.

Sorpresa de Motagua

El pasado miércoles no fue un día normal para el joven Manuel. La directiva de Motagua y el programa especial de televisión del equipo le cumplieron el deseo de conocer a la plantilla y convivir de cerca con la plantilla.

"Desde los seis años que soy aficionado del Motagua. Me gustó conocerlos, siempre fue mi sueño. Hablé con Juan Pablo Montes, él fue quien me entregó esta camiseta en nombre del equipo, es una emoción que no tiene precio", alzó Manuel en voz de felicidad mientras yacía sobre el césped del estadio Municipal Ceibeño.

Justo allí, mientras esperaba el arribo de los jugadores para salir en la foto oficial del equipo, exclamó su deseo para el club que dirige el entrenador Diego Vázquez. "Veo a Motagua siendo campeón, me gustaría que ganar y que conquiste el campeonato. Amo a Motagua, es el amor de mi vida".

Ver: La historia de superación de Alexis Duarte tras superar las drogas

Una operación costosa

Según nos reveló su madre, Marcia Romero su parto prematuro fue "producto de un eclipse" y que "su problema es que él crece y el tendón de parte de atrás de sus rodillas no le crece".

En los últimos años Víctor Manuel Romero ha recibido al menos 6 operaciones valoradas en unos cien mil lempiras. Hoy la familia ve con esperanza una última carrera para que pueda soltar la silla de ruedas.

Víctor Romero denotando su felicidad mientras recibe el saludo de Alejandro

"Ahora le falta una operación, en la primera gastamos más de cien mil lempiras y la última vale más doscientos cincuenta mil lempiras, pero confiamos en que algún día podamos hacerla", reveló su madre, Marcia Romero.

Sin embargo, más allá de los costos ve con confianza que su único hijo de sus primeros pininos.

"Primeramente Dios y el doctor nos ha dado la esperanza que él puede caminar sin andador. Esa una operación de alto costo, pero veremos qué dice Dios. Él es muy inteligente, su coeficiente intelectual es de 98.7", nos dijo Marcia Romero con signos de nostalgia.