Rubilio Castillo es presentado en Motagua y revela las ofertas que rechazó para regresar

Rubilio Castillo (28 años) vivirá su tercera experiencia con el Motagua luego de ser cedido a préstamo por un año por el Tondela de Portugal. El delantero fue presentado este sábado oficialmente como nuevo fichaje para el Clausura 2020.

El atacante hondureño nada más disputó dos encuentros con el equipo portugués; 10 minutos en Liga y 64 en Copa, situación por la que decidió salir y regresar al equipo de sus amores.

"Vamos a ir paso a paso con la ilusión de levantar la copa, he hablado con la mayoría de mis compañeros y están contentos que yo regrese", comenzó diciendo Rubilio Castillo.



"Estoy contento de volver acá, lo que pasó en Portugal fue un tema meramente futbolístico, la directiva estaba contenta con mi trabajo, nunca me di por vencido pero tomamos la determinación que no podíamos seguir en un lugar donde no me determinaban, lo hice pensando también en la selección, no podía estar parado y marginado; tenía que tomar una decisión y la tomé, es parte del fútbol", explicó Rubigol.

Rubilio Castillo le restó importancia a las críticas tras su regreso a Honduras.



El ex jugador del Correcaminos de México, asegura que "para mí es importante tener ritmo de competencia, no es lo mismo estar entrenando que jugando y disputar juegos profesionales, la junta directiva del Motagua hizo un enorme esfuerzo para contar conmigo, fue lindo que hicieron eso, en lo personal necestio ese roce de juegos y por eso estoy acá, con la ilusión, cambiar el chip, la página y vivir aquí, depende de lo que pase podría retornar al Tondela".

Rubilio Castillo revela ofertas

Sobre las ofertas: "Hubo pláticas con varios equipos, estaba un equipo de Polonia, Bulgaria y de Venezuela, tuve acercamientos con el Táchira, pero no podía estar para la Copa Libertadores, se cayó todo, por un tema ahí...".



Su paso por el Tondela: "Son temas futbolísticos, ahí lo dejo, no entraré en detalles porque no vale la pena, porque vas con metas y sueños a un lugar y te sucedan estas cosas, ahí lo dejo, quiero cambiar la página e integrarme al Motagua".





Su condición física: "Sobre mi condición física no llego mal pero ni bien, vamos a ir agarrando el ritmo de juego, lo vamos a buscar, no sé cuándo estaré disponible, será el jefe Diego Vázquez que decida cuándo me ponga a jugar, no vengo a quitar a nadie, empiezo de cero y quiero hacer lo necesario para que la institución gane".



¿Ha hablado con Diego?: "Con el profe tenemos una buena relación, no estaba teniendo ritmo de juego, por eso tomé la decisión de regresar, estoy en mi casa, con mi familia, con mi afición, sabía que las puertas estaban abiertas, tengo un gran sentimiento por esta institución".



Las críticas: "Yo no leo los comentarios, no me pongo a pensar 'qué dirá la gente' cuando tomo una decisión, el aficionado tiene derecho a decir lo que siente, no me causa nada, venimos de cero a pelear un puesto y será un torneo competitivo, alegre porque regreso, lo que estén contentos bien y los que no".

Tiene contrato con el Tondela: "Todavía pertenezco al Tondela, vengo a préstam por un año, pero siento que no vengo a préstamo porque soy de la casa, ya había tenido pláticas con Juan Carlos Suazo y con la gente del Tondela, tenía esa ilusión de poder regresar, tenía otras opciones pero al ver que no se concretaba nada elegí esta, cuando vengo a Motagua no pienso en retroceder, todavía pertenezco al Tondela, pueden decir lo que quieran, me pueden escribir en redes sociales, no pasa nada, al Tondela no le cierro las puertas porque todavía pertenezco a ellos".

Quiere el 9 y ya está inscrito

Para cerrar la conferencia, el mismo Rubilio Castillo confirmó que le gustaría usar la camiseta '9' con el Motagua, misma que luce Gonzalo Klusener, si es así, el argentinotendrá que elegir otro dorsal.

De hacer el cambio, el club azul deberá pagar una multa ya que un número de camiseta no puede ser utilizada por dos jugadores en un mismo torneo. Un caso similar se suscitó con Rambo de León.

Rambo de León llegó al Motagua cuando el torneo estaba en marcha, y aún así despojaron del '10' a 'Tatín' Morán para dársela a él.

Cuando Julio César León fichó por Motagua en el Clausura 2012, Carlos 'Tatín' Morán ya había utilizado el 10, pero Motagua hizo las gestiones para que Rambo utilizara ese dorsal y tuvo que pagar una multa.

Juan Carlos Suazo, directivo del Motagua, confirmó que el delantero ya está registrado por lo que después del clásico ante Olimpia podría debutar en Liga Nacional.