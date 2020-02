John Jairo López: "Es un sueño que venía persiguiendo, es la tercera vez que se intentaba"

John Jairo López, técnico colombiano de 51 años llegó este sábado a San Pedro Sula para empezar a tomar las riendas del Platense en el torneo Clausura del fútbol hondureño.

En su arribo el sudamericano reveló que en el 2018 estuvo en pláticas con el Real España, además que es amigo de Reinaldo Rueda y Carlos Restrepo.

"Es un sueño que venía persiguiendo desde hace años, esta es la tercera vez que se intentaba venir, no se daba porque cuando me lo plantearon dirigía al América de Cali, el sueño era dirigir un equipo grande de Colombia y ya estaba, lo rechacé, la segunda vez fue cuando estaba en Real Cartagena, esta es la tercera, estoy acá con muchas ganas de que las cosas salgan bien", fueron las primeras palabras del técnico que llega a ocupar el puesto de Guillermo Bernárdez.

John Jairo ya había estado en suelo hondureño y fue por invitación de Reinaldo Rueda para las dos últimas fechas de la eliminatoria de Sudáfrica 2010. "Estuve en el año 2009 por una invitación de Reinaldo Rueda viendo el juego de Honduras ante Estados Unidos, luego en El Salvador, he tenido grandes colegas como Carlos Restrepo, Jaime de La Pava, hubo una posibilidad de llegar a Real España el año pasado, estoy empapado del fútbol hondureño, esto era una ilusión".

CERCA DE REAL ESPAÑA

"En el 2018 me llamaron, al final fue Martín "Tato" García y yo que estábamos en lista, eligieron al uruguayo y fue campeón, no se dio, yo era recomendado por Rueda".

El colombiano John Jairo López llega a ocupar el puesto que tenía Guillermo Bernárdez en el Platense.

El técnico John Jairo López tiene experiencia en el extranjero. "Ya había estado en el Táchira, dirigí en Copa Libertadores ante Corinthians, Cruz Azul y Nacional en 2012 con Jaime de La Pava, luego en Ecuador, con este son 12 equipos".

SOBRE EL FÚTBOL HONDUREÑO

"Es un liga muy fuerte, yo la sigo, están los cuatro de tradición como Olimpia, Motagua, Real España y Marathón, yo tengo mucha fe, nuestro primer objetivo es sacar del descenso a Platense, a partir de ahí todo lo que hagamos es ganancia, es por lo que me trajeron a mí".

El colombiano se ha puesto a estudiar a su nuevo equipo. "Es un equipo de experiencia con juventud y que demuestren por qué están en Platense".

SU ESTILO DE JUEGO

"A mí me gustan los equipos rápidos, soy formado en Colombia, pero académicamente en Europa, fueron 11 años estudiando allá, que por las bandas sean punzantes, que inmediatamente cambien el chip en el repliegue defensivo, es lo que a mí me gusta, pero si los jugadores no se adaptan habrá que cambiar".

John Jairo López no pierde tiempo y desde hoy empieza a trabajar. "Yo vengo con la intención, el entreno estaba para las 8:00 de la mañana, lo cambiamos para las 7:00 de la noche, voy a la oficina, firmo, presentación, fotos y luego estoy en el campo trabajando, estaba a las 5 de la mañana en el aeropuerto, yo vengo con las ganas, yo no tengo tiempo para fotos, yo vengo a trabajar, y si están los papeles el lunes estoy dirigiendo", cerró.