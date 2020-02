Fernando Araújo: "Todo punto en este torneo que es apretado sirve"

Calmado y con la amabilidad que le caracteriza, Fernando Araújo, técnico del Vida, reconoció lo complicado que fue su visita en el estadio Emilio Williams de Choluteca, donde sumaron un empate.

"Lamentablemente no pudimos repetir la presión que tuvimos el otro día en el partido ante el Motagua, nos costó mucho, al final encontramos lo que nosotros pretendemos dentro de la cancha, tuvimos los espacios y los generamos, pero tampoco el rival nos permitió. A la larga nos llevamos un empate que nos sigue posicionando ahí. Todo punto en este torneo que es apretado sirve", comentó.

Araújo fue claro en cuanto a la dureza que representa el encuentro en este tipo de pasto sintético. "El Vida no es la excepción y nosotros no inventamos la pólvora. Todo equipo que está acostumbrado a jugar en grama natural y se le complica. No es una excusa, al final repartimos puntos y nos vamos para La Ceiba sumando".

Sin perder el piso por mantenerse en el primer lugar, el timonel del equipo cocotero valora de la misma manera la sumatoria de puntos en el torneo. "Los mismos puntos que tenía el partido del miércoles anterior. Para nosotros todo punto es importante porque nos permite seguir sumando, donde es un campeonato que la lectura que hay es que es muy apretado, se gana 1-0, 2-1 y cualquier punto en este momento sirve".

Nissie Sauceda le reclama al árbitro Said Martínez. Foto: Ronal Aceituno

Fernando Araújo puso como ejemplo que otros equipos también han sufrido en sus visitas a Choluteca. "Es un campo donde la Upnfm se hace fuerte y nosotros nos somos la excepción. Aquí ha venido Olimpia y otros equipos grandes que no han podido ganar. Nosotros nos vamos tranquilos con el empate".

Algo que restacatar

Tras rescatar el empate 1-1, ante los universitarios indicó que : "El resultado es justo. Nosotros al final por ahí tuvimos una clara pero no se estuvo fino. Fue esa jugada de la "Flecha", no fuimos claros, pero le quedó una y la supo convertir".